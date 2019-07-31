Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Audi Cup'a katılan Fenerbahçe, oynadığı ilk karşılaşmada ev sahibi Bayern Münih'e farklı mağlup oldu: 6-1. Maçta ilk 20 dakika dışında varlık gösteremeyen ve ilk golü yemesinin ardından dağılan temsilcimiz, yeni sezon öncesi hiç hazır bir görüntü vermedi. 22'de savunmanın arkasına atılan derin topu iyi değerlendiren Lewandowski, müsait pozisyondaki Sanchez'i gördü. Genç Portekizli boş kaleye yaptığı dokunuşla gol perdesini açtı: 1-0. 28'de Coman'ın pasını iyi değerlendiren Goretzka takımını rahatlattı: 2-0. Arka arkaya gelen gollerle oyundan düşen Fenerbahçe, Dirar'ın ceza sahasındaki hatasını affetmeyen Müller'in vuruşuyla bir şok daha yaşadı: 3-0. Atak üstüne atak yapan Bayern, maçın etkili ismi Coman ile 40'ta farkı 4'e çıkardı: 4-0. İlk yarıda gol perdesini kapatan gol ise 44'te Müller'in penaltısıyla geldi: 5-0.

RAKİBİ REAL

İkinci yarıya da iyi başlayan Bayern, 58'de savunmadaki boşluğu iyi değerlendiren Müller ile skoru 6-0'a getirdi. Harun'un kalesini boşaltmasını iyi değerlendiren yıldız futbolcu böylece 38 dakikada hat-trick yapmış oldu: 6-0. Fenerbahçe'nin maçtaki tek golü ise ülkesinde sahne alan Max Kruse'dan geldi. Orta alandan aldığı topu iyi değerlendiren Kruse, yaklaşık 20 metre top sürerek fileleri sarstı: 6-1. Kalan bölümde her iki takım da düşük bir tempoyla oynayınca Fenerbahçe sahadan farklı yenilgiyle ayrıldı ve Audi Cup'ın üçüncülük maçında Real Madrid'in rakibi oldu. Üçüncülük maçı bugün 19.00'da, B.Münih-Tottenham arasındaki final müsabakası ise 21.30'da başlayacak.

PROTESTO EDİLDİ

Fenerbahçe, AUDI Cup'a kötü bir başlangıç yaparken Bayern karşısındaki vasat oyun taraftarların tepkisine yol açtı. Skorun 6-1 olduğu 70. dakikada ise Nabil Dirar krizi yaşandı. Bir pozisyonda topu kaybetmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarların yuhaladığı Nabil Dirar bu duruma tepki gösterdi ve sahayı terk etmek istedi. Faslı oyuncuyu Emre Belözoğlu ve Ersun Yanal önledi.

SKORA HİÇ BAKMIYORUM

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal maçın ardından, "Hasan Ali'nin erken çıkışı, ardından yediğimiz arka arkaya gollerdeki bireysel hatalar bizi olumsuz etkiledi, konsantrasyon problemi yaşadık. Bunlar hazırlık maçları ve ben skora bakmıyorum. Başka şeylere bakıyorum" derken, "Biz eksiklerimizi giderecek tecrübeye sahibiz. Güçlü bir takımız, iyi oyuncularımız var. Bu maçları eksikleri görmek için oynuyoruz. Bazı oyuncularımız problemliydi, buraya getiremedik. Derin bir kadroya sahip değiliz. Önümüzde şampiyonluk kulvarı var. Bunu rahatlıkla başarabiliriz. Bir an önce toparlanmalıyız" sözlerini kullandı.

ALEX-VAN HOOİJDONK

Maçı izleyen F.Bahçe'nin eski yıldızlarından Alex de Souza, "Takım henüz hazır değil. Yeni bir ekip kuruluyor. İki takımın kalite farkı var, normal skor" derken Van Hooijdonk ise, "Zor dersler en iyi derslerdir. Bir takımı inşa etmek süre alır. Böyle hatalar yapmamak lazım" şeklinde konuştu.

TOTTENHAM FİNALDE

Özellikle Şampiyonlar Kupası'nda Atletico Madrid karşısında aldığı 7-3'lük şok mağlubiyetle sarsılan Real Madrid dikiş tutmuyor. Zidane'ın takımı dün de Audi Kupası'nın ilk maçında son Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham'a 1-0 yenildi. İngiltere temsilcisi 22'de Kane'in golüyle finale çıkan takım oldu.

İLK YARIDA SAKATLANDI

Ağır yenilginin yanı sıra F.Bahçe'de bir de Hasan Ali şoku yaşandı. Sarı-lacivertlilerin formda ismi mücadelenin 24. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Dirar'a bırakmak zorunda kaldı. Hasan Ali yanına gelen sağlık ekiplerine 'kopma var' işareti yapınca moraller iyice bozuldu.