2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ederken futbolseverlerin gözü Brezilya ile Japonya arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Turnuvanın dikkat çeken eşleşmelerinden biri olarak gösterilen karşılaşmaya ilişkin yayın bilgileri, maç saati ve organizasyona dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Brezilya-Japonya maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme aşaması başlarken, son 32 turunun öne çıkan mücadelelerinden birinde Brezilya ile Japonya kozlarını paylaşacak. Grup aşamasını başarıyla tamamlayan iki ekip, adını son 16 turuna yazdırabilmek için sahaya çıkacak. İşte Brezilya-Japonya maçına ilişkin merak edilen tüm detaylar...

BREZİLYA-JAPONYA MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya, 29 Haziran Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. ABD'nin Houston kentindeki NRG Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.

Grup aşamasını namağlup lider tamamlayan Brezilya, eleme turuna moralli giriyor. Güney Amerika temsilcisi, Japonya karşısında hata yapmadan son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor.

Brezilya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BREZİLYA-JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilya ile Japonya arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası son 32 turu mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon yayınının yanı sıra TRT'nin dijital yayın platformları üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

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