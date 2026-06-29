Bursa’da köy kahvehanesi işletmecisinin kapalı alanda sigara içirttiği, kumar oynattığını iddia ederek çok kez ihbarda bulunan K.G.’nin ihbarlarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Kahvehane işletmecinin şikayeti üzerine K.G.’ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Bursa’da K.G. isimli köy sakini, köy kahvehanesinde sigara içirildiği, kumar oynatıldığı ve uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde ‘156 Jandarma’ hattına defalarca ihbarda bulundu.

İHBARLAR ASIZSIZ ÇIKTI

Defalarca yapılan ihbarlar sonrasında jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma tarafından yapılan incelemede yapılan ihbarların asılsız olduğu tespit edildi.

İŞLETMECİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Komşusu K.G. tarafından yapılan ihbarlara karşı, kahvehane işletmecisi Y.G Asliye Ceza Mahkemesi’nde iftiracı komşusu hakkında ‘iftira’ suçundan dava açtı.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, ihbarları yapan K.G.’ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Öte yandan mahkemenin kararı Yargıtay 8. Ceza Dairesi, tarafından onaylandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası