İhlas Haber Ajansı • Bursa
İftiracı komşuya hapis cezası! Gerçeği jandarma ortaya çıkardı
Bursa’da köy kahvehanesi işletmecisinin kapalı alanda sigara içirttiği, kumar oynattığını iddia ederek çok kez ihbarda bulunan K.G.’nin ihbarlarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Kahvehane işletmecinin şikayeti üzerine K.G.’ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Özetle Dinleİftiracı komşuya hapis cezası! Gerçeği jandarma or...
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Gündem 2 dk önce
Bursa'da bir köy sakini, komşusu olan kahvehane işletmecisi hakkında asılsız ihbarlarda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı.
- K.G. isimli kişi, köy kahvehanesinde sigara içildiği, kumar oynatıldığı ve uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde '156 Jandarma' hattına defalarca ihbarda bulundu.
- Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede ihbarların asılsız olduğu tespit edildi.
- Kahvehane işletmecisi Y.G., K.G. hakkında 'iftira' suçundan dava açtı.
- Mahkeme, ihbarları yapan K.G.'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
- Mahkemenin kararı Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından onaylandı.
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Bursa’da K.G. isimli köy sakini, köy kahvehanesinde sigara içirildiği, kumar oynatıldığı ve uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde ‘156 Jandarma’ hattına defalarca ihbarda bulundu.
İHBARLAR ASIZSIZ ÇIKTI
Defalarca yapılan ihbarlar sonrasında jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma tarafından yapılan incelemede yapılan ihbarların asılsız olduğu tespit edildi.
İŞLETMECİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Komşusu K.G. tarafından yapılan ihbarlara karşı, kahvehane işletmecisi Y.G Asliye Ceza Mahkemesi’nde iftiracı komşusu hakkında ‘iftira’ suçundan dava açtı.
HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme, ihbarları yapan K.G.’ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Öte yandan mahkemenin kararı Yargıtay 8. Ceza Dairesi, tarafından onaylandı.
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