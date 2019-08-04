Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bravo Filenin Sultanları... Türkiye A Millî Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu’ndaki ikinci maçında Çekya’yı rahat geçti. Millîler 25-15, 25-22, 21-25 ve 25-17’lik setlerle mücadeleyi 3-1 kazandı ve grupta 2’de 2 yaptı. Filenin Sultanları’nda Zehra Güneş 22, Meryem Boz ise 20 sayı kaydederek galibiyette büyük rol oynadı. Elemelerde henüz galibiyeti bulunmayan Çekya’da ise Andrea Kossanyiova’nın 13 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Gurur duyuyorum

Gruptaki ilk maçında da Almanya’yı aynı skorla 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü ve son karşılaşmasında bugün 15.00’te ev sahibi Çin ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor ve S Sport 2 ekranlarından yayınlanacak. Grup liderinin Tokyo 2020 biletini alacağı organizasyona iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden başantrenör Giovanni Guidetti, “Çin maçını da kazanarak çok istediğimiz olimpiyat rüyamızı gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyoruz. Takımımla her zamanki gibi gurur duyuyorum” dedi.

ÜSTÜNDAĞ: Geleceğimiz çok parlak

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun geleceğinin çok parlak olacağını söyledi. Dünyanın en genç millî takımı olduklarını belirten Üstündağ, “Türkiye önümüzdeki yıllarda dünya voleyboluna damga vuracak” şeklinde konuştu.