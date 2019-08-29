Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar, Monaco’da 19.00’da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Geçen sezon Süper Lig’de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak. Geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Başakşehir’in Olimpiakos’a elenmesiyle devler arenasında tek kalan Galatasaray’ı birbirinden zorlu rakipler bekliyor. Son 5 yılda Avrupa kupalarında elde edilen başarıyla belirlenen katsayı puanı 22 bin 500 olan Galatasaray, kuraya son torbadan girecek. 1. torbadan Barcelona, Liverpool, Chelsea, Man. City, Juventus, Bayern ve Zenit’ten birisi sarı-kırmızılı takımla eşleşecek.

İlk maçlar 17-18 Eylül’de

Diğer torbalardaki takımlar da en az bu rakipler kadar zorlu olacak. İspanyol devleri Real Madrid ve Atletico Madrid’in yanı sıra Napoli, Dortmund, Shakhtar, Tottenham ve Benfica ikinci torbada yer alıyor. Üçüncü torbada ise Lyon, Leverkusen, Salzburg, Olimpiakos, Valencia, İnter ve Dinamo Zagreb’den biri Galatasaray’ın rakibi olacak. Grup etabında ilk maçlar, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rövanş maçları ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak. Kura çekimi beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak. Öte yandan Monaco’daki kura çekiminde, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Virgil van Dijk’in aday gösterildiği UEFA yılın futbolcusu da belli olacak.

FALCAO'DA MÜTLU SON

Galatasaray’da yılan hikâyesine dönen Radamel Falcao transferi mutlu sonla bitti. Şampiyonlar Ligi’ndeki kura çekimi için Monaco’ya giden sarı-kırmızılı yönetim, burada Monacolu yetkililerle bir araya gelerek transfere noktayı koydu. Yıldız golcünün yıllık maliyetinden kurtulmak için önce bonservis bedeli istemeden Falcao’yu elinden çıkarmaya bakan Fransız ekibi, Galatasaray’ın girişimleri sonrasında (özellikle Abdürrahim Albayrak’ın oyuncuyla fotoğraf çektirmesi) 5 milyon avro talebinde bulununca transfer tıkanma noktasına gelmişti. Yönetim dün geceki görüşmede bu ücreti kabul etti. Fransa’nın dünyaca ünlü yayın organı L’Equipe, “Bu iş bitti. Falcao artık Galatasaray’da. İlerleyen saatlerde iki taraf açıklar” şeklinde transferi duyurdu. Falcao 3 yıl için yaklaşık 22 milyon avro alacak.