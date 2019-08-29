Galatasaray şampiyonlar ligi kura çekimi izle, GS kura çekimi canlı, Galatasaray kura çekimi şampiyonlar ligi izleme linki... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri çekilecek kura ile belli oluyor. Türkiye saati ile 19.00'da Monaco'da gerçekleşecek olan çekimlere dair detayları haberimizde bulabilirsiniz. Kuralara 4. torbadan dahil olan sarı kırmızılılar, rakiplerini bekliyor! Toplam 8 grupta 32 takımın mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde ilk karşılaşmalar 17-18 Eylül'de oynanacak.
FİNAL KARŞILAŞMASI İSTANBUL'DA
Şampiyonlar Ligi'nde final 30 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şampiyonlar Ligi kura çekilişinde torbaların şu şekilde olması bekleniyor;
1. TORBA: Barcelona, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Bayern Münih, Juventus, PSG, Zenit
2. TORBA: Real Madrid, Tottenham, Napoli, Atletico Madrid, Borussia Dortmund
2. YA DA 3. TORBA: Benfica, Shaktar Donetsk
3. TORBA: Inter, Valencia, Lyon, Bayer Leverkusen, RB Salzburg
3. YA DA 4. TORBA: Galatasaray, Leipzig, Genk, Lokomotiv Moskova
4. TORBA: Lille, Atalanta
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alması kesinleşen takımlar ise şöyle:
İspanya: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia
İngiltere: Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur
İtalya: Juventus, Napoli, Inter, Atalanta
Almanya: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig
Fransa: Paris, Lyon, LOSC Lille
Rusya: Zenit, Lokomotiv Moskova
Portekiz: Benfica
Ukrayna: Shakhtar Donetsk
Belçika: Genk
TÜRKİYE: GALATASARAY
Avusturya: Salzburg
Yunanistan: Olympiacos
Hırvatistan: GNK Dinamo Zagreb
Sırbistan: Kızılyıldız