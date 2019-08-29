Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray şampiyonlar ligi kura çekimi izle, GS kura çekimi canlı, Galatasaray kura çekimi şampiyonlar ligi izleme linki... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri çekilecek kura ile belli oluyor. Türkiye saati ile 19.00'da Monaco'da gerçekleşecek olan çekimlere dair detayları haberimizde bulabilirsiniz. Kuralara 4. torbadan dahil olan sarı kırmızılılar, rakiplerini bekliyor! Toplam 8 grupta 32 takımın mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde ilk karşılaşmalar 17-18 Eylül'de oynanacak.

FİNAL KARŞILAŞMASI İSTANBUL'DA

Şampiyonlar Ligi'nde final 30 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Şampiyonlar Ligi kura çekilişinde torbaların şu şekilde olması bekleniyor;

1. TORBA: Barcelona, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Bayern Münih, Juventus, PSG, Zenit

2. TORBA: Real Madrid, Tottenham, Napoli, Atletico Madrid, Borussia Dortmund

2. YA DA 3. TORBA: Benfica, Shaktar Donetsk

3. TORBA: Inter, Valencia, Lyon, Bayer Leverkusen, RB Salzburg

3. YA DA 4. TORBA: Galatasaray, Leipzig, Genk, Lokomotiv Moskova

4. TORBA: Lille, Atalanta

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alması kesinleşen takımlar ise şöyle:

İspanya: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia

İngiltere: Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur

İtalya: Juventus, Napoli, Inter, Atalanta

Almanya: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig

Fransa: Paris, Lyon, LOSC Lille

Rusya: Zenit, Lokomotiv Moskova

Portekiz: Benfica

Ukrayna: Shakhtar Donetsk

Belçika: Genk

TÜRKİYE: GALATASARAY

Avusturya: Salzburg

Yunanistan: Olympiacos

Hırvatistan: GNK Dinamo Zagreb

Sırbistan: Kızılyıldız