Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

L'Equipe gazetesi, Olimpik Marsilya kulübü ile yapılan görüşmelerin bonservis bedelinin ödenmesinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkmaza girdiğini yazdı.

LUİZ GUSTAVO TRANSFERİNDE KRİTİK GÜN

Habere göre Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud'nun, Nantes'dan Valentin Rongier'i kadrolarına katabilmek adına Gustavo'nun bonservisini peşin istediği ancak Fenerbahçe'nin ödemeyi ancak taksitle yapabileceği için görüşmelerin tıkandığını yazdı. Fenerbahçe ile Marsilya kulübü arasındaki görüşmeler halen devam ediyor.

Bu transferde en kritik günün bugün olduğu ifade ediliyor.