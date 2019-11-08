Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon maç kazanan tek temsilcimiz olan Başakşehir grubundaki dördüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Avusturya temsilcisi Wolfsberger AC’yi 3-0’lık skorla devirdi. Liebenau’da oynanan maç 73’te gelen ilk gole kadar büyük bir çekişmeye sahne olurken, Okan Buruk’un öğrencileri rakiplerini İstanbul’da olduğu gibi gol yemeden yıkmayı başardı. 73’te Edin Visca’nın penaltı vuruşuyla öne geçen temsilcimiz adına maçın skorunu belirleyen goller ise sol ve sağ kanatlardan gelişen atakların ardından 84 ve 87’de Enzo Crivelli’den geldi: 3-0.

Sırada Roma var

Bu galibiyetin ardından grupta iki galibiyete ulaşan ve puanını yediye yükselten temsilcimiz J Grubu’nda son iki maçlara girilirken liderlik koltuğuna oturdu. Okan Buruk’un takımı grubun beşinci haftasında sahasında millî futbolcularımız Cengiz Ünder ve Mert Çetin’in de forma giydiği Roma’yı misafir edecek. Wolfsberger ise evinde Alman ekibi Mönchengladbach ile karşı karşıya gelecek.