Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalya'da tedavisi tamamlanan ve Trabzon'a dönen bordo-mavili oyuncunun doktor kontrolünde antrenmanlara başladığı belirtildi.

Açıklamada, 11 Eylül'de antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu sol ayak beşinci tarak kemiği tabanında parçalı kırık nedeniyle sakatlanan, 16 Eylül'de ise ameliyat olan Ekuban'ın, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri fitness salonunda fizyoterapist eşliğinde kuvvet çalışmaları gerçekleştirdiği ifade edilerek, futbolcunun daha sonra Dozer Cemil Usta Antrenman Sahası'nda kulüp doktoru Hakan Ayaz ile yürüyüş ve koşu yaptığı kaydedildi.