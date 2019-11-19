Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Portekiz basınına açıklamalarda bulunan Vincent Aboubakar, gündem olacak sözler kullandı.

Kamerunlu golcü, ''Aslında bu yaz Beşiktaş’ta olacaktım. Ancak Beşiktaş başkanının bana karşı davranış şeklinden hoşlanmadım. Sağlık durumum hakkında yalan yanlış bilgiler verildi. Raporlarımın doğru olmadığını ve tekrar teste girmemi söylediler. İşin doğrusu Beşiktaş'ın ciddi bir mali problemi vardı. Birçok oyuncusuna maaş bile veremiyordu.'' diye konuştu.

''TÜRKİYE'Yİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM''

Aboubakar, ''Dürüst olmam gerekirse Beşiktaş'a dönmeyi hiç istemedim. Beşiktaş zaten zor durumdaydı. Türkiye'yi dönmeyi hiç düşünmemiştim. Kariyerimin sonuna kadar Porto'da kalmayacağım. İyi bir teklifin gelmesini bekliyorum'' dedi.