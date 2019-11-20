Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe ve Kosova Millî Takımı’ndaki performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Vedat Muriç’in talipleri her geçen gün artarken, İtalya’dan Lazio elini çabuk tutarak harekete geçti. Atletico Madrid ve Tottenham’ın da yakın takibinde olan 25 yaşındaki Muriç’i kadrosuna katmak isteyen mavi-beyazlıların Ocak ayında Fenerbahçe’nin kapısını çalmak için teklif hazırladığı ifade edildi. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Lazio, Muriç’i ara transferde alabilmek için İstanbul’a çıkarma yapacak. Cttaceleste.it adresli internet sitesi verdiği haberde Muriç’in teknik direktör Simone Inzaghi’nin aradığı bütün özelliklere sahip olduğu ve sürekli gelişim içinde olduğu vurgulandı.

İtalyanlar umutlu ama...

İtalyan medyası Fenerbahçe’nin sezon başında 3,5 milyon avroya transfer ettiği ve Vedat Muriç’in piyasa değerinin 8 milyon avro civarında olduğunu yazarken iyi bir teklif hazırlayan Lazio’nun umutlu olduğunun altını çizdi. Ancak, Fenerbahçe’nin Muriç’i satmak gibi bir düşüncesi yok. Yaz döneminde Elif Elmas’ı 17 milyon avroya Napoli’ye gönderen sarı-lacivertliler, Vedat’tan en az 20 milyon avro bonservis geliri bekliyor. Ama devre arasında bir satış söz konusu değil. Önceliği şampiyonluk olan Fenerbahçe Yönetimi, Vedat Muriç’e gelecek teklifleri sezon sonunda masaya yatıracak. Hedeflenen rakamlarını gelmesinde hâlinde bile Şampiyonlar Ligi hakkı kazanılırsa Vedat’ın kadroda tutulması planlanıyor.

AMELİYAT OLDU

Sezon başında Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1 yıllığına kiralanan F.Bahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada operasyonun ardından sporcunun rehabilitasyon sürecine geçildiği belirtildi.

DENİZ’DEN İTİRAF

Fenerbahçe formasıyla, dördü ilk on birde olmak üzere çıktığı dokuz lig maçında henüz skor katkısı sağlayamayan Deniz Türüç, “Maç ritmini yakalamalıyız” dedi. Hiçbir karşılaşmada 90 dakika sahada kalamayan Deniz, hem kendisine hem de diğer yedeklere eleştiri getirerek vites artırmaları gerektiğini ifade etti.

DEFANS-HÜCUM VARYASYONLARI

Malatyaspor'a bilenen F.Bahçe hazırlıklarını dünkü idmanıyla sürdürdü. Koşuyla başlayan antrenmanda koordinasyonun ardından pas çalışması vardı. İdman defans-hücum varyasyonları ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Millî takımdan dönen Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım ve Deniz Türüç idmanda yer alırken Max Kruse ve Vedat Muriç özel program dahilinde çalıştı.

ÇALIM MI GELİYOR?

Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye transferi olay olan Mehmet Ekici bir defa daha gündemi sarsacak görünüyor. Sarı-lacivertlilerin kadro dışı bıraktığı tecrübeli oyuncu için çok sayıda kulüp sıraya girerken Galatasaray’ın da devrede olduğu iddia edildi. Ekici’nin alacaklarına karşı bonservisini alabilmesi hâlinde Galatasaray’a imza atacağı öne sürüldü.