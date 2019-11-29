Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CAHİT EROĞLU

Bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden ekipler içinde gruptan çıkma umudunu koruyan tek takım olarak kalan Medipol Başakşehir, sahasında İtalya'nın Roma takımını ağırladı. Gruplarda beşinci maçlar öncesinde lider durumda olan turuncu-lacivertliler, Roma'yı yenmesi hâlinde gruptan çıkmayı garanti altına alacaktı. Güçlü rakibine ilk maçta 4-0 mağlup olan Okan Buruk'un ekibi, maça iyi başlasa da arka arkaya gelen gollerle daha ilk yarıda 3-0 geriye düştü. Maçın daha ilk 15 dakikası dolarken takımın gol umutlarından Guldbransen sakatlanarak yerini Aziz Behich'e bıraktı. 30'da Pellegrini'nin vuruşunda Mehmet Topal topa eliyle müdahale edince Roma penaltı kazandı. Atışı kullanan Veretout takımın 1-0 öne geçirdi.

Pellegrini'yi tutamadık

Bu golden sonra Başakşehir beraberlik için bastırdı ancak savunmasında açık vermeye başladı. Bunu iyi değerlendiren Roma 40'ta ikinci golü buldu. Savunma arkasına Pellegrini'nin attığı pasa hareketlenen Kluivert, karşı karşıya kaldığı Mert'i avlayıp skoru 2-0 yaptı. İlk yarının son dakikasında Epureanu'nun kaptırdığı top sonrasında Pellegrini bir kere daha savunmanın arkasına sarkan Dzeko'yu gördü, Boşnak golcü de sağ ayağının dışıyla şık bir vuruş yapıp Başakşehir'in gardını iyice düşürdü: 3-0. Kalan dakikalarda Başakşehir'in gol girişimleri sonuç vermezken taraftarların attığı yabancı maddenin Pellegrini'nin kafasına isabet ederek oyuncuyu yaralaması gecenin ayıbı oldu.

Erdoğan yalnız bırakmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir-Roma maçını tribünden takip etti. Beraberindeki heyetle birlikte Fatih Terim Stadı'na gelen Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da eşlik etti.

İddiamız sürüyor

Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, Roma'nın galibiyeti hak ettiğini dile getirerek, "Sakatlıklar oldu, şanssızlıklar yaşadık. Rakibimizin çok iyi bir oyuncu kadrosunun olması gerçeği de var. Öne de geçtikten sonra aramızda oyun ve kalite farkı oluştu" derken, "Bu maçta en kötü şey defans yapamamaktı. Oyuncu görüntüsü olarak bu ortaya çıkıyor. Fakat gruptan çıkmak için iddiamız sürüyor. Her takım her yerde yenilebilir. Mönchengladbach yenilmez bir takım değil. Elimizden geleni yapıp orada kazanıp gruptan çıkacağız. Bunun için sakat oyuncularımızın takıma dönmeleri çok önemli olacak" sözlerini kullandı.