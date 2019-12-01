Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Medical Park Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Kamil Ahmet Çörekçi x, Hosseini x (Ekuban dk. 64 x), Obi Mikel xx, Sosa xx, Yusuf Sarı xx (Doğan Erdoğan dk. 77 x), Nwakaeme xx, Sörloth xxx

Yedekler: Erce, Fernandes, Serkan, Abdurrahim Dursun, Fıratcan, Avdijaj, Cafer Tosun, Sturridge

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Marcao xx, Donk xx, Nagatomo xxx, Nzonzi xx, Lemina xx (Jimmy Durmaz dk.46), Feghouli x (Seri dk.52 x), Belhanda x (Emre Mor dk. 82 ?), Ömer xx, Adem Büyük xx

Yedekler: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Taylan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Sorloth (dk. 51) (Trabzonspor), Nagatomo (dk. 90) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Ömer Bayram, Nzonzi, Marcao (Galatasaray), Sosa, Yusuf Sarı, Uğurcan Çakır, Campi, Pereira (Trabzonspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Nwakaeme ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

25. dakikada Sosa'nın sol taraftan ceza sahası içine doğru gönderdiği topa Obi Mikel kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı

35. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır yumruklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

43. dakikada Nwakaeme ceza sahası içine doğru gönderdiği topu Pereira, kafa ile Sorloth'ün önüne indirmek istedi. Bu oyuncuyu geçen meşin yuvarlağa kale direği dibinde Kamil Ahmet Çörekçi'nun vuruşunda ise Muslera iki hamlede topa sahip oldu.

51.dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta atışını kale sahası içine doğru gönderdi. Ceza sahası içinde topa iyi yükselen Sörloth meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0

60.dakikada Jimmy Durmaz rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip, kale gönderdiği meşin yuvarlağı Hüseyin Türkmen çizgi üzerinden çıkarttı.

69. dakikada Ekuban'ın pasıyla kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

73. dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

87. dakikada Sorloth rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.

90. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmakta zorluk yaşadığı top ceza sahası içinde Nagatomo'nun önüne düştü. Nagatomo'nun vuruşunda ise meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-1

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor'da ligde son oynanan MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de 1 değişiklik yapıldı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Galatasaray maçının kadrosunda kalede MKE Ankaragücü maçında görev alan Erce Kardeşler'in yerine kart cezası sona eren Uğurcan Çakır'a görev verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Medipol Başakşehir maçında forma giyen Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Babel'e Trabzonspor maçının ilk 11'inde yer vermedi. Terim bu oyuncuların yerine ilk 11'de Muslera, Belhanda, Nagotomo ve Nzonzi'yi oynattı.

Ekuban 9, Sturridge 3 maç sonra kadroda

Trabzonspor'da ayak tarak kemiğinde oluşan kırık nedeniyle sahalardan uzak kalan Caleb Ekuban, 9 lig maçının ardından kadroya dahil oldu.

İngiliz forvet Daniel Sturridge ise üç lig maçı sonrası kadroda yer alırken, Galatasaray karşısında yedek soyundu.

Taraftarlar maça ilgi gösterdi

Bordo-mavili takımın taraftarları tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.

Galatasaray taraftarları ise deplasman tribünündeki yerini alarak takımlarını destekledi.

Öte yandan kentte etkili olan sağanak nedeniyle saha çizgileri yeniden çizilerek belirginleştirildi.