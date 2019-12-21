Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya 1. Ligi Bundesliga'nın 17. hafta mücadelesinde Dortmund, Hoffenheim deplasmanına konuk oldu.

PreZero Arena'da oynanan karşılaşmayı Hoffenheim 2-1 kazanarak 3 puana uzanan taraf oldu.

Mücadelede Dortmund 17. dakikada Götze ile öne geçti ve ilk yarı bu şekilde sona erdi. İkinci yarıda Hoffenheim ev sahibi olmanın avantajıyla etkisini artırdı ve 79. dakikada Adamyan ve 87. dakikada Kramaric'in golleriyle galibiyete uzanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Hoffenheim 27 puana yükselirken Dortmund ise 30 puanda kaldı.