Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sonuçla sekiz maçlık galibiyet serisi sona eren lacivert-beyazlılar, liderlik koltuğunu da Real Madrid’e kaptırdı. İlk çeyrek 23-22 CSKA lehineydi. Temsilcimiz soyunma odasına 47-43, final bölümüne de 66-59 önde girdi. Maçta sık sık farkı 10 sayı üzerine çıkaran temsilcimiz, rakibinin geri dönüşlerini durduramadı. CSKA bitime 17 saniye kala öne geçti. Larkin’in son saniyedeki atışı çemberden döndü ve Anadolu Efes salondan 81-80 mağlup ayrıldı.