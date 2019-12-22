Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe - Beşiktaş maçına kısa bir süre kala siyah-beyazlı taraftarlar Çarşı'da bir araya geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslere binen taraftarlar ardından stada doğru hareket etti. Tezahüratlar ve marşlar eşliğinde stada ulaşan siyah-beyazlı taraftarlar, geniş güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu'na giriş yaptı. Polisler bazı taraftarı gözaltına aldı.