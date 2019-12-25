Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - İlk yarının bitişiyle beraber transfer için düğmeye basacak olan Galatasaray’da gözler Çin Ligi’nde. Minimum beş ismi kadrosuna katarak ciddi bir değişime gitmeyi hedefleyen Aslan, Çin Ligi’ni yakın takibe aldı. Çin’de yabancı kuralının 1+1 olarak değişmesi ile birlikte birçok oyuncuya yol göründü. Sarı-kırmızılılar da bu değişikliği fırsata çevirmek için harekete geçti. Ocak ayında takımdan ayrılması gündemde olan Belhanda’nın yerini doldurmayı planlayan Galatasaray’ın ilk hedefi ise Alex Teixeira. Jiangsu forması giyen Brezilyalı 10 numara için girişimlere başlayan Aslan 29 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istiyor. Teixeira da Avrupa’da oynama fikrine sıcak baksa da bu transferin önündeki en büyük engel yıldız oyuncunun yüksek maliyeti.



> Nzonzi’nin yerine Fellani

Bu sezon Çin Süper Ligi’nde 30 maçta forma giyen ve 18 gol, 11 asistle takımının en etkili oyuncusu olan Alex için Jiangsu Kulübü ile anlaşılabilirse bir buçuk senelik kiralık sözleşme teklif edilecek. Orta sahada Nzonzi ve Seri’den doğan boşluğu da doldurmak isteyen teknik ekip, Çin’den bir ismi daha yakın markaja aldı; Marouane Fellaini. Sezon başı Manchester, Shandong Luneng’e transfer olan Belçikalı orta saha oyuncusu Çin’e gitmeden önce de Galatasaray’ın gündemindeydi. Yabancı kuralı değişikliğinin ardından şayet 31 yaşındaki yıldız oyuncunun gönderilmesi gündeme gelirse Aslan fırsatı değerlendirmek isteyecek.