Karşılaşmanın ardından basın açıklaması yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, daha iyi oynadıkları fakat kaybettikleri maçlar olduğunu dile getirerek, “Kaybettiğimizde iyi oynadığımız maçlar vardı bunları kazanabilirdik. Bugün skor kazandı. Bizim çok daha iyi oynadığımız oyunlarımız var. Böyle oyunlarda kazanamadık. Oyun içerisinde sert bir maç oldu. Fenerbahçe ile oynamak çok zor. Biz oynamaya pozitif yolla devam edeceğiz. Biz de futbolun temsilcisi olarak en doğrularını yaparak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Ersun Yanal: Bugün skor kazandı
29.12.2019 - 22:21 | Son Güncelleme: 29.12.2019 - 22:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, “Daha iyi oynadığımız maçlar vardı. Bunları da kazanabilirdik. Bugün skor kazandı” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ersun yanal,fenerbahçe,
671842 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/671842.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
17
11
4
2
19
37
2
Başakşehir
17
9
6
2
15
33
3
Trabzonspor
17
9
5
3
16
32
4
Beşiktaş
17
9
3
5
5
30
5
Fenerbahçe
16
8
4
4
12
28
6
Galatasaray
17
7
6
4
8
27
7
Alanyaspor
16
7
5
4
14
26
8
Malatyaspor
16
6
5
5
10
23
9
Göztepe
17
6
5
6
-1
23
10
Gaziantep FK
16
6
5
5
-2
23
11
Denizlispor
17
6
4
7
-4
22
12
Çaykur Rizespor
16
6
2
8
-9
20
13
Gençlerbirliği
17
4
6
7
-4
18
14
Kasımpaşa
17
4
3
10
-8
15
15
Konyaspor
16
3
6
7
-8
15
16
Antalyaspor
17
3
5
9
-18
14
17
Ankaragücü
17
2
6
9
-19
12
18
Kayserispor
17
2
4
11
-26
10
Süper Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
27.12.2019 20:30
Beşiktaş 4 - 1 Gençlerbirliği
28.12.2019 15:00
Ankaragücü 2 - 2 Denizlispor
28.12.2019 17:30
Başakşehir 5 - 1 Kasimpaşa
28.12.2019 17:30
Trabzonspor 6 - 2 Kayserispor
28.12.2019 20:00
Galatasaray 5 - 0 Antalyaspor
29.12.2019 14:00
Sivasspor 1 - 0 Göztepe
29.12.2019 16:30
Alanyaspor - Konyaspor
29.12.2019 16:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Yeni Malatyaspor
29.12.2019 19:00
Rizespor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
17
11
3
3
11
36
2
Erzurum BB
17
9
3
5
6
30
3
Keçiörengücü
17
7
7
3
5
28
4
Menemen Belediyespor
17
8
4
5
3
28
5
Akhisar Bld.Spor
17
7
6
4
4
27
6
Bursaspor
17
9
3
5
3
27
7
Ümraniye
17
7
4
6
2
25
8
Balıkesirspor
17
6
6
5
4
24
9
Altay
16
6
5
5
3
23
10
Fatih Karagümrük
17
6
5
6
-1
23
11
Adana Demirspor
16
5
6
5
4
21
12
Giresunspor
16
5
5
6
-6
20
13
İstanbulspor
16
4
7
5
2
19
14
Altınordu
17
4
6
7
-5
18
15
Osmanlıspor
17
4
4
9
-8
13
16
Boluspor
17
2
7
8
-9
13
17
Adanaspor
17
2
6
9
-10
12
18
Eskişehirspor
17
4
3
10
-8
6
PTT 1. Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
27.12.2019 19:00
Adanaspor 2 - 0 Karagümrük
28.12.2019 14:00
ümraniyespor 1 - 2 Erzurumspor
28.12.2019 16:30
Bursaspor 2 - 1 Hatayspor
28.12.2019 16:30
Ekol Hastanesi Balikesirspor 1 - 1 Osmanlispor
28.12.2019 19:00
Altinordu 1 - 0 Menemenspor
29.12.2019 14:00
Boluspor 1 - 1 Eskişehirspor
29.12.2019 14:00
Keçiörengücü 1 - 0 Akhisarspor
29.12.2019 16:30
Istanbulspor - Adana Demirspor
29.12.2019 19:00
Altay - Giresunspor