Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Sezonun ilk yarısını farklı Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da gözler transferde. Teknik direktör Fatih Terim'in puan kayıpları sonrası ocak ayını işaret edip yeni bir takım kurulacağını söylemesinin ardından neler olacağı merak konusu. Kadro dışı bırakılan Nzonzi'nin gözden çıkarıldığı, Nagatomo ile yolların ayrıldığı sarı-kırmızılılarda Belhanda ve Babel satış listesinde. Gidenler az çok belli ama ya gelecekler? Savaşan, sonuna kadar mücadele eden bir takım hayali kuran Terim nasıl bir kurulum yapacak?

Sekidika atağı

Galatasaray taraftarı gibi teknik direktör Fatih Terim'in sabırsızlıkla beklediği isim hiç kuşkusuz Henry Onyekuru. Ki Nijeryalı oyuncunun da aklı fikri Cimbom'da. Sosyal medya hesabından Galatasaray formalı paylaşımlar yapan Onyekuru bir an önce eski hocasına ve yuvasına dönmek için gün sayıyor. Bir diğer takviye ise Eskişehir'den olacak. 60 bin avroluk alacağı sebebiyle Eskişehir ile olan sözleşmesini feshetme hakkına sahip Jesse Sekidika. G.Saray küçük bir maliyetle transferi erken bitirme hedefinde.

Sabrın sonu Taylan

Sezon başı alınan ancak ilk yarının son maçında on biri gören Taylan Antalyalı bu şansı çok dolu dolu kullanmanın mutluluğu içinde. Fatih Terim'in Belhanda'nın yerine görev verdiği Antalyalı bu şansı bir penaltı kazandırma ve bir de golle sonuçlandırırken Falcao'yu beslemesi özel tebrik aldı. Hocasının isteğiyle Falcao'ya daha yakın oynayan ve hücumda çok etkin görünen Taylan'ın ligin ikinci yarısında daha fazla süre alacağı aşikar.

EN KÖTÜ İLK YARI KARNESİ

Terim şaşırttı!

Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla tamamlayan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki en kötü ilk yarı performansını sergiledi. Ayrıca 41 iç sahadaki yenilmezlik serisi 41 maçta kaldı. Sarı-kırmızılılar, ligde son 9 sezonda en az puan elde ettiği ilk yarıyı geçirdi.

BOLOGNA İSTİYOR

Nagatomo'ya talip var

Sarı-kırmızılılarda yabancı kontenjanı sebebiyle Linnes'in yerine tercih edilen Nagatomo ile yollar ayrıldı. Yönetimin tatlı şekilde vedalaştığı Japon oyuncuya ilk teklif İtalya'dan geldi. Inter'den G.Saray'a transfer olan Japon oyuncuyu Bologna istedi. Görüşmeler sürüyor.