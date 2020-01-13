Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği harcama limiti sebebiyle oyuncu satmadan takviye yapamayacak olan Beşiktaş’a müjdeli haber Suudi Arabistan’dan geldi. Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı’nın kadroda düşünmediği ve gönderilecekler listesinde yer alan Jeremain Lens’e talip çıktı. Süper Lig’de uzun yıllar top koşturan Nordin Amrabat’ın da formasını giydiği en-Nassr, siyah-beyazlıların bir türlü beklenen verimi alamadığı yıldızı Hollandalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Suudi Arabistan takımı, Beşiktaş’la olan sözleşmesi 2022’de bitecek olan tecrübeli futbolcu için bir milyon avroluk teklifte bulundu. Beşiktaş yönetimi gelen bu teklifle büyük bir sevinç yaşadı. Çünkü transfer gerçekleşirse siyah-beyazlılar hem kadrosuna takviye yapabilecek, hem de performansı düşük bir oyuncuya yılda 2,2 milyon avro ücret ödemek zorunda kalmayacak.

Ruslar da istedi

Suudi Arabistan’ın en-Nassr ekibinin yöneticileriyle siyah-beyazlı idareciler el sıkışsa da gözler Lens’e çevrilmiş durumda. Hollandalı futbolcunun Suudi Arabistan’a gitmeye şu anda sıcak bakmaması işleri zorlaştırıyor. Futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları, görüşmelerde bulunduğu Lens’i ayrılması için ikna etmeye çalışıyor. en-Nassr’ın iki yıllık sözleşme yapmak istediği 32 yaşındaki oyuncuya, Beşiktaş’ta kazandığı ücreti ödemeye hazır olduğu da gelen bilgiler arasında. Transferi bitirmeye kararlı olan en-Nassr yöneticilerinin ısrarları ve siyah-beyazlı yönetim ile teknik heyetin tavırları neticesinde Jeremain Lens’in daha fazla diretmesi beklenmiyor. Öte yandan Lokomotiv Moskova’nın da Lens’i istediği öğrenildi. Ancak Rus ekibinin transferi kiralık olarak bitirmeye çalıştığı için siyah-beyazlı yönetim gelen bu teklifi direkt reddetti.

BİR DEĞİL İKİ SENELİK SÖZLEŞME

Kral’da şok detay

Beşiktaş’ta Burak Yılmaz’ın sözleşmesinin Fikret Orman’ın görevden ayrılmadan önce iki yıl uzatıldığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yöneticilerin “Yangından mal kaçırır gibi son anda 2022’ye kadar yeni mukavele yapılması çok manasız. Otuz dört yaşındaki bir oyuncunun sözleşmesi bu kadar uzun olamaz” şeklinde tepki gösterdikleri ve Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de bu tepkilere hak verdiği öğrenildi. Beşiktaş’taki mukavelesiyle yıllık 12 milyon lira kazanan Burak Yılmaz’ın mevcut sözleşme şartları 2022’ye kadar geçerliliğini koruyacak.

Beşiktaş’a çok kızgınız!

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Guilherme ile anlaşmaya varan Beşiktaş yönetimine kızgın olduklarını söyledi. Gevrek, yaptığı açıklamada “Futbolcunun kafasını bu kadar karıştırmaya gerek yok. Olacak bir şey varsa ararsınız, konuşursunuz. Transfer de olacaksa yapılır. Böyle bir süreçte kalması bizim için sıkıntılı. Arayıp müsaade istemeleri de gerekli. Kızgınlığımız var” ifadelerini kullandı.