Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin ilk yarısını teknik adam değişikliğiyle çalkantılı kapatan Trabzonspor, yeni hocası Hüseyin Çimşir’le kupadan sonra ligde de kazanmasını bildi. Genç teknik adam özellikle dünkü farklı Kasımpaşa galibiyetiyle kafalardaki soru işaretlerini silmiş oldu. Seyircisinin desteğiyle maça iyi başlayan Trabzonspor’da gol perdesini açan isim kaptan Sosa oldu. 25’de kazanılan serbest atışta topun başına geçen Sosa, harika bir frikik golüyle ustalığını gösterdi: 1-0. Bu golden yalnızca iki dakika sonra sağ kanattan Pereira’nın ortasında Sörloth kafayı vurdu ve durum 2-0 oldu.



> Sörloth’tan hat-trick

Hızını kesmeyen bordo-mavililer 29’da bir kere daha gol buldu. Nwakaeme’nin ceza sahasının sol çaprazından şutu direğin dibinden ağlarla buluştu: 3-0. Kasımpaşa ikinci yarının ilk dakikasında Fernandes’in ikinci sarıdan atılmasıyla 10 kişi kaldı. 55’te Nwakaeme’nin pasında Sörloth boş kaleye yuvarlayıp farkı dörde çıkardı: 4-0. Bir önceki pozisyonda asist yapan Nwakaeme bu defa sağ çaprazdan şık bir golle kendisinin ikinci takımının beşinci golünü attı: 5-0. Trabzonspor’un Norveçli golcüsü Sörloth 86’da ‘hat-trick’ yaparak perdeyi kapatan isim oldu: 6-0.

> Gökmen Şahin (İHA)



18 - Sörloth, Kasımpaşa'ya attığı 3 golle Trabzonspor formasıyla toplamda 18 gole ulaşıp kariyer rekorunu kırdı.



SÖRLOTH SEÇTİ

En güzeli ilkiydi

Kasımpaşa maçında hat-trick yapan Alexander Sörloth "En güzel golün hangisiydi" sorusuna "Pereira'nın ortaladıktan sonra attığım gol. Ama seçim yapmak gerçekten zor" dedi.



İyi kadromuz var

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa maçında çok iyi oynadıklarını söyledi. Nijeryalı futbolcu "Kupa maçının ardından müthiş bir galibiyet aldık. Kaleden başlayıp hücum hattına kadar müthiş bir kadromuz var" diye konuştu.



BOZGUN OLUNCA

Havutçu bıraktı

Trabzonspor önünde bozgun yaşayan Kasımpaşa’da teknik direktör Tayfur Havutçu, kulübün resmî internet sitesinden yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Havutçu takıma başarılar dilerken yönetime teşekkür etti.