Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş’ın yeni teknik patronu Sergen Yalçın yönetime verdiği raporda, Kevin Prince Boateng için çok olumlu ifadeler kullandı. İtalya’da Fiorentina formasıyla son maçına 12 Ocak’ta çıkmasına rağmen 32 yaşındaki oyuncunun fizik ve kondisyon durumunun çok iyi olduğunu belirten Kartal’ın hocası, Boateng’in antrenman temposunu da beğendiğini söyledi. Ganalı oyuncu ayrıca Sergen Yalçın’ın planları arasında da çok önemli yer tutuyor. Geldiği günden bu yana hücuma ağırlık veren 47 yaşındaki çalıştırıcı, Ganalıyı da jokeri olarak kullanacak.



> Forma için hazır

Takımın hücumda çeşitlilik göstermesini isteyen Yalçın, Boateng’i daha çok sağ kanatta oynatmayı planlasa da 10 numara, 8 numara ve santrforda da görev verebilir. Öte yandan Sergen Hoca cumartesi günü Vodafone Park’ta oynanacak Gaziantep maçında Boateng’i ilk on birde başlatmakta henüz kesin kararını vermiş değil. Forma için hazır olduğunu belirten Ganalı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da “Beşiktaş taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.



HAZIRLIKLARA DEVAM

Ligde cumartesi günü Gaziantep ile karşılaşacak olan Beşiktaş bu maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde kondisyon çalışması gerçekleştirildi. Yarım sahada yapılan çift kale maçı ve şut çalışması ile idman tamamlandı.



ADNAN DALGAKIRAN:

Yapılandırma yenilenmeli

∂ Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, borçları yeniden yapılandırmak için çalıştıklarını belirterek, “İki yıl ödemesiz, on yıl vadeli kredilendirme çalışması yapılırsa, biz de gelirlerimizi nasıl artıracağımızı ve nasıl ödeyeceğimizi net tablolarla ortaya çıkardık. Böylelikle kulübümüzü rahatlıkla içinde bulunduğu durumdan iki-üç yıl içerisinde çıkarabiliriz” dedi.



LİYAKAT GÖNDERMESİ

Göçek’e tepki sürüyor

∂ Göztepe maçında kural hatası yapan hakem Hüseyin Göçek’e bu hafta da maç verilmesine Beşiktaş’tan tepki geldi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Liyakat... Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu” ifadeleri yer aldı.