Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Sarı-kırmızılılarda saha içinde pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçı düşünülürken saha dışında da hareketlilik var. Sebebi de idari ibrasızlıkla başlayan sonrasında hem yönetim kanadının hem de üyelerin mahkemeye taşıdığı genel kurul süreciyle ilgili karar beklentisi. 11 Şubat’taki davadan çıkacak karar Mustafa Cengiz yönetiminin durumunu belirleyecek. Bir anlamda “Seçim olacak mı olmayacak mı?” sorusu cevap bulacak. Yönetim mevcut şartlarda pek seçim taraftarı değil. Takımın şampiyonluk yolunda böyle bir süreçten menfi yönde etkilenmesinden endişe ediliyor.



> Muhalefet hazırlıkta

Geçelim muhalefet kanadına... Galatasaray yönetimi görevinin başında olduğunu belirtip, kararın lehlerine çıkacağı konusunda umutlu olsa da muhalefet şimdiden olası bir seçim ihtimaline karşı hazırlık içerisinde. Geçtiğimiz gün, “Daha güçlü Galatasaray’’ mottosuyla bir toplantı düzenleyen Metin Öztürk, güncel ve gelecekte yaşanması muhtemel problemlere çözüm önerileri üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Muhtemel başkan adayı olarak görülen Öztürk ‘’Amacım mevcut yönetimi eleştirmek değil, aksine camia için faydalı fikirleri bir potada toplayıp ortak akıl oluşturmaktır” dedi. Ayrıca bir önceki seçimde de aday olan Ozan Korkut’un, eski yöneticilerden Burak Elmas ile beraber seçime hazırlandığı öğrenildi.



Limitler gizli açıklanamaz!

TFF, resmî siteden bir açıklama yayımladı. Başkan Nihat Özdemir’in “Talimatnameyi okuyun” çıkışına Galatasaray’ın “O zaman bütün takımların harcama limitlerini açıklayın” talebine karşılık TFF “Takımların Kulüp Lisans Kuruluna sundukları bilgi ve belgeler gizlidir, açıklanamaz” cevabını verdi.



Eskiye dönüş

Kupada sahaya sürdüğü yedek ağırlıklı isimlerden beklediği performansı göremeyen teknik direktör Fatih Terim, ligde Kasımpaşa karşısında eski yıldızlarına dönecek. Sahaya çıkacak on bir, Lemina ve Marco dışında neredeyse tamamen değişecek.