Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üç kez dünya şampiyonu olan Türk Boksör Karakurt lakaplı Fatih Altunkaya 15 Şubat’ta Almanya’nın Wiesbaden kentinde gala düzenleyecek. Geceye boksa ilgisi olan gurbetçi çocuklar ve boks düşkünleri katılacak. Altunkaya amacının boksu sevdirmek olduğunu belirterek, “Amacım boksu çocuklara sevdirmek. Kötü alışkanlılar edinmek yerine kötü alışkanlıklardan uzak bir aktivite içinde olmaları” dedi.

Aslen Ankaralı olan ve Almanya’da yaşayan 35 yaşındaki Türk Boksör Fatih Altunkaya, GBA Boks Uluslararası Almanya Şampiyonu, WBU Boks Avrupa Şampiyonu, WBU Boks Dünya Şampiyonu, GBF Boks Dünya Şampiyonu, AFSO Kick Boks Dünya Şampiyonu gibi önemli başarılara imza attı.

15 Şubat akşamı saat 15.00’da Almanya Black Wolves Fight Club’te Fatih Karakurt tarafından düzenlenecek gecede 15 boksör ringe çıkacak. 16 Türk firması düzenlenecek boks şölenine destek ve sponsor oldu.