Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nin, Cumhurbaşkanlığı himayesine alındığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, son iki senedir Türkiye'de düzenlenen en büyük uluslararası spor organizasyonu olan etkinliğin, bu yıl 24-27 Eylül tarihlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Konuyla ilgili TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın, "Türkiye Rallisi organizasyonunun, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olmasından büyük gurur duyuyoruz. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve bu projede emeği geçen tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.