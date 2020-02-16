Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren Trabzonspor-Sivasspor mücadelesi ile aynı gün evinde Malatya’yı misafir edecek Galatasaray’da, Fatih Terim konsantrasyon kaybı istemiyor. Ayrıca önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak mücadele öncesi tecrübeli teknik adam oyuncularının sadece üç puana odaklanmalarını istedi. Ligin ikinci devresiyle beraber yakalanan galibiyet serisi ile tekrar üst sıralardaki yerini alan sarı-kırmızılıların teknik patronu, oyuncularının aklını sadece Malatya maçına vermelerini istedi. Terim yaptığı toplantıda “Kim kimi yenmiş, kim kaybetmiş bizi ilgilendirmiyor. Bizim için her maçımız final” diye konuştu.

Her puan önemli

Malatyaspor maçının da bu finallerden biri olduğunu söyleyen Terim “Hiçbir üç puan diğerinden daha önemsiz değil. Biz bütün maçlarımızı kazanırsak, başka hesap yapmaya gerek yok! Siz çıkın maçları kazanın, bırakın hesapları rakiplerimiz yapsın. Şu an tek konsantrasyonumuz Malatya maçı olmalı” ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılılar dün akşam yaptıkları idman sonrası, Florya’da kampa girerek Malatya maçını beklemeye başladı. Gerçekleştirilen antrenmanda Fatih Terim, Mariano’nun yokluğunda farklı senaryolar üzerinde durdu. Sol bekte, hem Linnes’e hem de Ömer’i denerken, son kararı maç saatinde vereceği öğrenildi.

ÂDEM VE MARCAO’YA UYARI

Sakın kart görmeyin

∂ Galatasaray’da Âdem Büyük ve Marcao sarı kart sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu Malatyaspor maçında kart görürse önümüzdeki hafta Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Fatih Terim her iki oyuncuyu da “Dikkatli olun” ikazında bulundu.

FALCAO-SARRACHI

Derbiye saklanacaklar

∂ Galatasaray’da sakatlıklarını henüz atlatan Falcao ve Saracchi’nin Yeni Malatyaspor maçında riske atılmayacağı öğrenildi. Her iki oyuncuyu da Malatya maçının kadrosuna alacak olan Terim, mecbur kalmadıkça Falcao ve Saracchi’yi kulübeden çıkarmayacak, Fenerbahçe maçına saklayacak.