Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 22. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği’ni konuk etti. Gençlerbirliği mücadeleyi Stancu'nun 76. dakikasında kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikadaki sağ kanattan ceza sahasına giren Candeias'nın şutunda top kaleci Marafona'dan döndü. Candeias dönen topa bir kez daha vurdu, Marafona meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

4. dakikada kornerden dönen topta kontratağa çıkan Alanyaspor'da Cisse'nin şutu kaleci Nordfeldt’ta kaldı.

19. dakikada Fernandes'in ceza sahası dışında yerden çektiği şut kaleci Nordfeldt'ten döndü, ardından pozisyonu tamamlayan Kaan farklı bir şekilde topu dışarıya attı.

29. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında orta sahadan gelen pası kontrol eden Bakasetas'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunu kaleci Nordfeldt yumruklarıyla uzaklaştırdı.

44. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Cisse ile paslaşarak ceza sahasına giren Efecan topu ağlara gönderse de ofsayt sebebiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın ara pasında Cisse ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleciden dönen topu tekrar kaleye gönderen Cisse'nin şutu az farkla auta gitti.

54. dakikada gelişen Candeias’ın pasında topla buluşan Sio gelişine vurdu. Kaleci Marafona’dan dönen topa tekrar şut çeken Sio’nun vuruşunda Marafona ikinci kez gole izin vermedi. Tekrar dönen topu ise Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

67. dakikada Efecan'ın sağ kanattan yaptığı ortasında Cisse'nin kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt topu çeldi.

76' GOL STANCU! GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SAĞ KANATTAN GELİŞTİRDİĞİ ATAKTA İÇERDE TOPLA BULUŞAN STANCU, AYAK İÇİYLE DÜZGÜN VURDU VE TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ: 0-1

81. dakikada Emircan'ın sağ kanattan ortasında Campos'un vuruşunda Nordfeldt gole izin vermedi.

Alanyaspor-Gençlerbirliği maçı 11'leri

Alanyaspor'un ilk 11'i: Marafona, Onur, Welinton, Caulker, Kaan, Musa, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse



Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Yasin, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa, Stancu