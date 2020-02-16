U14 Elit Gelişim Ligi'nde Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadele 52. dakikada Berk'in penaltıdan attığı golle 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü ile sona ererken, maçın 64. dakikasında tatsız bir olay yaşandı. Bir pozisyon sonrası Başakşehir'in teknik sorumlusu Ali Güzeldal hakeme itiraz etti. Bunun üzerine sarı kart gören Güzeldal, itirazlarını sürdürünce hakem kırmızı kartını çıkardı. Bunun üzerine adeta çılgına dönen Güzeldal, hakemin üzerine yürüdü ve saldırı girişiminde bulundu. Araya girenler olayın büyümesini engelledi.
Galatasaray-Başakşehir U14 maçında gerginlik!
16.02.2020 - 18:07 | Son Güncelleme: 16.02.2020 - 18:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
U14 Elit Gelişim Ligi'nde oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında gergin anlar yaşandı. 64. dakikada Başakşehir Teknik Sorumlusu Ali Güzeldal kırmızı kart görünce adeta çıldırdı ve hakemin üzerine yürüdü. Araya girenler gerginliğin büyümesini engelledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray,Başakşehir,U14 maçı,
681791 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/681791.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
22
12
7
3
19
43
2
Sivasspor
21
12
6
3
16
42
3
Trabzonspor
20
12
5
3
25
41
4
Alanyaspor
22
11
6
5
20
39
5
Galatasaray
21
11
6
4
18
39
6
Fenerbahçe
22
11
5
6
15
38
7
Beşiktaş
22
11
3
8
6
36
8
Göztepe
21
9
6
6
5
33
9
Gaziantep FK
21
7
6
8
-4
27
10
Malatyaspor
20
6
6
8
5
24
11
Gençlerbirliği
22
6
6
10
-8
24
12
Denizlispor
22
6
6
10
-9
24
13
Çaykur Rizespor
20
7
3
10
-9
24
14
Konyaspor
22
4
8
10
-13
20
15
Ankaragücü
22
4
8
10
-18
20
16
Antalyaspor
21
4
7
10
-18
19
17
Kasımpaşa
21
4
4
13
-18
16
18
Kayserispor
22
3
6
13
-32
15
Süper Lig Fikstür
22.Hafta Maçları
14.02.2020 20:00
Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş
15.02.2020 14:00
Denizlispor 0 - 1 Hes Kablo Kayserispor
15.02.2020 17:00
Konyaspor 1 - 3 Göztepe
15.02.2020 20:00
Ankaragücü 2 - 1 Fenerbahçe
16.02.2020 13:30
Alanyaspor 0 - 1 Gençlerbirliği
16.02.2020 16:00
Trabzonspor 2 - 1 Sivasspor
16.02.2020 19:00
Galatasaray - Yeni Malatyaspor
17.02.2020 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Rizespor
17.02.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Kasimpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
22
12
6
4
12
42
2
Erzurum BB
21
11
5
5
8
38
3
Bursaspor
21
12
3
6
6
36
4
Adana Demirspor
21
9
7
5
16
34
5
Keçiörengücü
22
8
8
6
3
32
6
Akhisar Bld.Spor
22
8
8
6
2
32
7
Menemen Belediyespor
22
9
5
8
-1
32
8
Altay
22
8
7
7
2
31
9
Ümraniye
22
8
5
9
-2
29
10
Balıkesirspor
21
7
7
7
1
28
11
Fatih Karagümrük
21
7
7
7
-1
28
12
Giresunspor
20
7
7
6
-2
28
13
Altınordu
22
5
9
8
-6
24
14
İstanbulspor
20
5
8
7
0
23
15
Osmanlıspor
22
5
6
11
-10
18
16
Adanaspor
21
3
8
10
-11
17
17
Eskişehirspor
22
7
4
11
-5
16
18
Boluspor
22
2
10
10
-12
16
PTT 1. Lig Fikstür
22.Hafta Maçları
14.02.2020 19:00
Altinordu 2 - 2 Osmanlispor
15.02.2020 14:00
Hatayspor 2 - 3 Akhisarspor
15.02.2020 16:30
Boluspor 1 - 1 ümraniyespor
15.02.2020 19:00
Menemenspor 3 - 1 Eskişehirspor
16.02.2020 14:00
Keçiörengücü 2 - 0 Altay
16.02.2020 16:30
Karagümrük - Giresunspor
16.02.2020 16:30
Bursaspor - Adana Demirspor
16.02.2020 19:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Istanbulspor
17.02.2020 19:00
Adanaspor - Erzurumspor