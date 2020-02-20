Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Ligde ‘Tamam ya da devam’ niteliği taşıyan maçta cumartesi günü sahasında lider Trabzonspor’u misafir edecek Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın takımın dinamizmini artırmak istiyor. Göreve geldikten sonra üst üste iki maçtan galibiyetle ayrılan, son Başakşehir sınavında ise 90 dakika baskılı bir oyun sergilenmesine rağmen yenilgi yaşayan tecrübeli teknik adam, Trabzonspor’u yeneceklerinden emin. Rakiplerinin son maçlarını oyuncularına izleten Yalçın, Trabzonspor’un savunmadaki zaaflarına dikkat çekti. Özellikle bordo-mavililerin son oynanan Sivasspor maçının ikinci yarısında tamamen kendi yarı sahasına hapsolduğunu ve bolca pozisyon verdiğini söyleyen Yalçın “Taraftarımızın oluşturacağı baskının avantajını kullanarak ilk düdükten itibaren oyunu rakip yarı alana yıkmalıyız” dedi.



> Diaby kulübeye

İlk 20 dakikanın önemine dikkat çeken Sergen Hoca, Trabzonspor’un hücuma kalkarken hızlı olduğunu ancak savunmada tempolu futbola karşılık vermekte zorlandığını oyuncularına anlattı. Oyunun ilk bölümünde gol bulmaları hâlinde maçın gidişatını istedikleri gibi yönlendirebileceklerini vurgulayan Kartal’ın teknik patronu, rakibin hücumdaki en önemli silahı Alexander Sörloth’u ise Anthony Nwakaeme’yi kilitleyerek durdurmayı planlıyor. Bunun için son haftalarda oldukça verimsiz kalan Abdoulay Diaby’yi kulübeye çekecek olan Sergen Yalçın, sağ kanatta Jeremain Lens ve Gökhan Gönül ikilisine şans verecek. Tecrübeli teknik adam bu tercihiyle Sörloth’a en çok top taşıyan isim olan Nwakaeme’yi etkisiz hâle getirmeyi hedefliyor.



“Etik” göndermesi

Beşiktaş yönetimi, Göztepe maçında gerçekleşen olayları yanlış rapor ettiği gerekçesiyle hakem Hüseyin Göçek’in TFF Etik Kuruluna sevkini istemişti. Dün de kulübün sosyal medya hesabından etik kelimesinin anlamı paylaşıldı: “Mesleki uygulamalarda uyulması ya da kaçınılması gereken davranışlar bütünü. Ahlaki, ahlakla ilgili”.



Bu defa kaçırmayın!

Başakşehir karşısında yedi net pozisyonda yapılan vuruşların başarısız olması sebebiyle sahadan puansız ayrılan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularını bol bol şut çalışması yaptırıyor. Öğrencilerinin gol yollarında soğukkanlı olmasını isteyen tecrübeli teknik adam “Trabzonspor maçında çok gol kaçırma lüksümüz yok” diyerek uyarıda bulundu.

KARIUS’UN YERİNE

Şaşal sesleri

Loris Karius ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan siyah-beyazlı yönetim, yeni kaleci arayışlarına şimdiden başlamış durumda. Sivasspor forması giyen Ali Şaşal Vural’ın da listedeki isimlerden biri olduğu öğrenildi. Bu sezon altı maçta takımının kalesini koruyan 29 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinin mayıs ayında sona ermesi ve transferinin bedelsiz olarak gerçekleşecek olması sebebiyle yönetim de Vural’a sıcak bakıyor.



KURAL HATASI KONUSU...

AİHM’ye kadar gider!

∂ Beşiktaş yönetimi, Göztepe maçındaki ‘kural hatası’ iddiasının ve VAR kayıtlarının peşini bırakmıyor. Maçın tekrar edilmemesi halinde FIFA ve UEFA’nın yetkili kurullarına verilen kararlar anlatılacak. Ayrıca CAS ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de başvurular da yönetimin gündeminde.



LJAJIC VE DORUKHAN

İdmanda iki eksik

∂ Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ı dünkü idmanında iki eksik vardı. Bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile şiddetli bademcik enfeksiyonu ve yüksek ateş nedeniyle serum ve antibiyotik tedavisi devam eden Âdem Ljajic çalışmaya katılmadı.