Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başının “güzel ve keyif veren” futbol anlayışını kazanma odaklı taktik anlayışa çeviren Trabzonspor’da Beşiktaş hazırlıkları devam ediyor. Ünal Karaman’ın yerine getirilen teknik direktör Hüseyin Çimşir, önceki oyun şablonunda fazla bir değişime gitmedi. Yeni isimlerin de katılmasıyla kadro zenginliği ve derinliği oluşturuldu ve liderlik geldi. Ligde yarın oynanacak Beşiktaş maçı ise hem psikolojik anlamda hem de puan açısından çok ama çok anlamlı. Maç üç ihtimalli olsa da Karadeniz temsilcisi adına tek bir sonuç var. O da kazanmak ve derbi haftasında (FB-G.Saray) avantaj sağlamak.



> Kanatlar işleyecek

Geçelim taktik anlayışa. Rakibe göre topa ve oyuna hâkim olma düşüncesini değiştiren Trabzonspor’da Hüseyin Çimşir, her ne kadar Beşiktaş biraz zirvenin uzağında gibi görünse de temkinli. Maçın deplasmanda olması sebebiyle de daha kontrollü bir oyun düşünen Hüseyin Hoca, rakibe her alanda baskı kurulmasını istiyor. Yine en etkili hücumu olan kanat bindirmelerini de Sörloth ile buluşturmak isteyen genç teknik adam, ayrıca pas oyunu ile de rakibin direncini kırarak sonuca gitme hedefinde.



Malatya maçı 11 Mart’ta

Süper Lig’de ertelenen iki maçın tarihleri belli oldu. TFF’den yapılan açıklamada deprem sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor mücadelesinin 11 Mart’ta saat 20.00’de, kar nedeniyle ertelenen Göztepe-Ç.Rize maçının da 17 Mart’ta saat 20.00’de oynanacağı duyuruldu.



Ömür ısınıyor

Menisküs ameliyatının ardından mart ayında sahalara dönmesi beklenen Abdülkadir Ömür güçlendirme çalışmaları yapıyor. Genç oyuncuya kaptan Sosa başta olmak üzere arkadaşları da destek oluyor.