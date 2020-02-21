Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 23. haftasında evinde derbi mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Volkan Demirel ilk kez antrenör olarak kulübede yer alacak.

2003 yılında sarı-lacivertli formayı sırtına giyen Demirel, 17 yıl boyunca futbolcu olarak takımına hizmet vermişti. Sezon başında futbol hayatını noktalayıp sarı-lacivertlilerde antrenörlük kariyerine başlayan Volkan Demirel, 29 Şubat 2004 tarihinde ilk kez çıktığı Galatasaray derbisinden 16 yıl sonra kulübede antrenör olarak görev yapacak.

MAĞLUBİYET GÖRMEDEN KARİYERİNE NOKTA KOYDU

Kadıköy'de oynanan 19 maçın 16'sında ilk 11'de sahaya çıkan Demirel 3 müsabakada da yedek kulübesinde yer almıştı.

Taraftarının karşısında derbide ilk kez sahada kaleci olarak yer almayacak olan Volkan Demirel, Kadıköy'de Galatasaray mağlubiyeti görmeden sporculuk kariyerini noktaladı.

HASAN ALİ SAHADA OLACAK

Galatasaray derbisi öncesinde sarı-lacivertlilerin cephesinde Hasan Ali Kaldırım gelişmesi yaşandı. 13 Aralık tarihinde antrenmanda ayağından yaşadığı sakatlık sonrası 58 gün takımdan ayrı kalan Kaldırım, son olarak 14. haftada oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giymişti. 8 Süper Lig ve 3 de Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplamda 11 maçta forma giyemeyen 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray derbisinde sahalara geri dönüyor.

Son antrenmanlarda takımda yer alan ve eski gücüne kavuşan Kaldırım, Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından Galatasaray derbisinde 11'de sahaya sürülecek. Hasan Ali'nin yerine bir süredir sol bek olarak görev yapan ve asıl mevkisi sağ bek olan Nabil Dirar'ın ise Isla'nın yerine görev yapması bekleniyor.