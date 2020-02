Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Türk futbol tarihinin en kariyerli teknik adamlarından olan Fatih Terim, Kadıköy’de farklı ve tarihî bir sınav verdi önceki akşam. Bu sınav öyle bir sınavdı ki kendi döneminden kalma 20 sene önceki başarının bir daha tekrarlanamamış olması sarı-kırmızılı camiayı sürekli sınıfta bırakıyor, psikolojik bunalımlara sokuyordu. Hatta Başkan Mustafa Cengiz hafta içinde bir ayetten sure okuyup dua ediyordu. İşte böylesine farklı noktalara giden ve bir derbiden daha fazla önem arz eden Fenerbahçe’nin kalesi Kadıköy nasıl düşürüldü? Cevabı Fatih Terim’in yüksek lisans öğrenci edasındaki akademik çalışmalarını sahaya adaptasyonunda yatıyor. Derbinin kilidini çözen ve Galatasaray’ı 20 yıl sonra güldüren sınavdaki başarının detaylarına bir bakalım...



> Peki neler yapıldı?

Öncelikli olarak Fatih Hoca, takım üzerinde baskı oluşturmamak adına oyuncuları (20 yıl) istatistiklerden uzak tutup normal bir maç havasına soktu. On biri son ana kadar açıklamadı ve herkesi hazır tuttu. En önemlisi de ekibiyle beraber hem kendi analizlerini hem de rakip analizlerini detaylandırdı. Her futbolcuya yapması gerekenleri içeren, rakip oyuncularının ve takımın özelliklerinin olduğu dosya hazırlandı. Hem de kendi dillerinde. Ve bunların çalışılması istendi. Oyuncular da öğrenci gibi ders çalıştı. Öne geçildiğinde ne yapılacağı nasıl oynanacağı, geriye düşüldüğünde hangi taktik anlayışa geçileceği bu dosyalarda yazılıydı. Ve bu taktik planlar, çalışmalar son vuruşlardaki başarısızlık dışında yüksek yüzdeyle hayata geçirildi.



Sicil göndermesi

Ali Koç ile Fatih Terim arasındaki sicil tartışması derbinin ardından yeniden alevlendi. Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin “Sicilin parayla, nüfuzla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz” yazılı bir görsel paylaştı, Fenerbahçe Başkanı Koç’a gönderme yaptı.



Takvim yaprakları:

2020 ASLAN YILI

Galatasaray 2019’un ortasını mutlu tamamlamış ama son dönemleri hiç de o kadar iyi geçmiyordu. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim başta olmak üzere herkes bir an önce 2020’nin gelmesini bekliyordu. Ve o 2020 geldi, Cimbom adına açılan beyaz sayfalara sarı-kırmızı desenler nakış gibi işlendi. Her ne kadar takım Türkiye Kupası’ndan elense de ligde tüm maçlar kazanıldı. Cimbom ligde oynadığı son yedi maçı kazandı. Avrupa’nın beş büyük ligine bakıldığında 2020’de ligde bütün maçlarını kazanan takım olarak bir tek Liverpool vardı. Sarı-kırmızılılar, seriye bu hafta da içeride oynadığı Gençlerbirliği maçını eklemek ve kayıpsız şekilde yoluna devam etme düşüncesinde.



BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?

Ozan Tufan’a mesaj

∂ Galatasaray Kulübü’nün sosyal mesya hesabı F.Bahçe Kaptanı Ozan Tufan’ın maç sonu ‘’Böyle bir şey olabilir mi?, Böyle bir şey tarihte yok!” sözlerini iktibas ederek derbide golleri atan Ryan Donk, Falcao ve Onyekuru’nun sevinç fotoğrafları paylaştı.



DERBİDE KİLİT İSİMDİ

“Seri”ye bağladı

∂ Jean Michael Seri, Fatih Terim’in derbideki futboluna ayrı parantez açtığı bir isimdi. Orta sahanın yükünü çeken Seri, Fenerbahçe maçında en fazla isabetli pas yapan (68/70), pas isabeti (%97) en yüksek olan ve en fazla (2) adam geçen isim olarak öne çıktı.



EMRE YENİDEN ON BİRE

Nöbet değişimi

∂ Görev tamamlandı. Younès Belhanda adına tabii ki. Fatih Terim’in savunma yönünü de düşünürek Fenerbahçe maçına ilk on birde başlattığı Belhanda gördüğü kırmızı kart sebebiyle G.Birliği maçında cezalı. Forma yeniden son haftaların formda ismi Emre Akbaba’nın olacak.





ASLANLAR UYUMADI

Yirmi yılın acısı turla çıkarıldı

Kadıköy’deki derbinin bitiş düdüğünün ardından Türkiye’nin dört bir yanına yayılan bir Aslan enerjisi ve sinerjisi vardı. Galatasaray’a gönül veren ve rakip sahada 20 yıldır galip gelemeyenler hasretle bekledikleri başarıyı sokaklara çıkarak meydanlarda kutlama yaparak ve otomobilleriyle turlar atarak kutladılar.