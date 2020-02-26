Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekim ayının sonunda Ahmet Nur Çebi başkanlığında göreve başlayan Beşiktaş yönetiminde ilk defa huzursuzluk yaşanıyor. Yöneticiler arasında kopukluklar baş göstermeye başladı. Bir süredir ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ düsturuyla ve Başkan Ahmet Nur Çebi’nin özel ricaları üzerine suskun kalan yönetimden ilk defa çatlak sesler çıktı. Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, sosyal medya hesabındaki “Dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Dahilî bir tane olacağına haricî bin tane olsun!..” paylaşımı deprem etkisi yaptı. Urgancılar’ın bu sözleri kim ya da kimler için söylediği daha sonra ortaya çıktı.



Çebi’den müeyyide

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci hakkında kulübün kasasına yüklü miktarda para koyduğu, ödemeleri yaparak kulübün elektriklerinin kesilmesini engellediği gibi haberler basında yer almıştı. Yönetimde bu haberleri Efe Bezci’nin ya da babasının yaptırdığının konuşuluyor. Bütün yöneticilerin kulübe verdikleri parayı Çebi’nin alacak hesabında birleştirdiği hâlde sadece Bezci adına bu tarz haberlerin çıkması tepkiye sebep oldu. Efe Bezci’nin yönetici olmadan önce kulübe vermeyi taahhüt ettiği rakama henüz ulaşmadığı halde medyada bu kadar konuşulması da diğer yöneticileri kızdırdı. Gelişmelerden rahatsız olan Başkan Çebi’nin huzursuzluk oluşturan kişiler için ciddi müeyyideler düşündüğü öğrenildi. > Murad Tamer



Gençlerin yeri başka

A Takım’ın yardımcı antrenörü Ozan Köprülü, altyapıdan yetişen oyuncuların yerinin Sergen Yalçın için çok özel olduğunu söyledi. Ersin Destanoğlu, Halil Duman, Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, Emre Yıldız, İlkay İşler ve Oğuzhan Akgün’ün gümbür gümbür geldiğini söyleyen Köprülü “Ben Sergen Yalçın’la büyüdüm, gençlerimiz de öyle olacak çünkü hocaları onlara çok değer veriyor” dedi.



KONDİSYON ÇALIŞTILAR

Alanya mesaisi

∂ Cuma günü Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Kondisyon ağırlıklı çalışmaya tedavisi devam eden Dorukhan dışında bütün oyuncular katıldı. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına bu sabah saat 11.30’daki idmanla devam edecek.



DURUMLARI CİDDİ DEĞİL

Sakatlardan müjde var

∂ Trabzonspor maçında sakatlanan Caner Erkin, Boateng ve N’Koudou dünkü antrenmana çıkmamıştı. Bugün yapılan kontrollerin sonucunda üç oyuncunun durumun iyi olduğu ve cuma günü Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyebileceği öğrenildi.