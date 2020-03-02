Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anthony Nwakaeme, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile oynanan ve 5-2 kazanılan maçın şifresiydi. Oyuna girdi geride olan takımına farklı galibiyeti getirdi. Bir futbolcunun maçta yapabileceği pozitif manadaki bütün işleri gerçekleştirdi. Gol attı, asist yaptı, penaltı kazandırdı. Ve en önemlisi bu galibiyet bordo-mavilileri, şampiyonluk yarışında zirvede tuttu. Nwakaeme’nin geçmiş istatistiklerine bakıldığında ise dikkat çekici bir tablo vardı. Otuz yaşındaki hücum oyuncusunun gol attığı veya asist yaptığı tüm maçlarda galip gelen bir Trabzonspor vardı. Detaylandıralım...

Ödülünü almıştı

Ligde süre aldığı maç sayısı 21. Gol veya asist yaptığı maç 10. Ve bütün bu maçların hepsini de Karadeniz ekibi kazandı. Nwakaeme’nin hem gol attığı hem asist yaptığı maç sayısı ise 4. Ligde 9 golü bulunan ve 6 da asiste imzasını atan Nijeryalı, kupada da 2-0 kazandıkları Denizli maçında bir, 5-0’lık Erzurumspor mücadelesinde de bir gol ve bir asiste imza atmıştı. Hapoel Beer Sheva’dan 1,1 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan Nwakaeme ile sezon başı yeni anlaşma yapılmış yıllık ücreti 1,5 milyon avroya, serbest kalma bedeli de 4 milyon avrodan 6 milyon avroya çıkarılmıştı.

NWAKAEME’NİN LİG KARNESİ

MAÇ SKOR GOL ASİST

Beşiktaş 4-1 1 1

Ç. Rize (D) 1-2 1 -

Gaziantep 4-1 - 1

A.Gücü (D) 0-3 1 1

Antalya (D) 1-3 1 -

Konya (D) 0-1 - 1

Kayserispor 6-2 1 -

Kasımpaşa 6-0 2 1

G.Birliği (D) 0-2 1 -

Ç. Rizespor 5-2 1 1

Tarihî rekor geldi

Bordo-mavililer, bu sezon 23 maçta 54 gol atarken bu gollerin 46’sı yabancılardan geldi ve rekor kırıldı. Ki aynı zamanda 23 haftalık dilimlerin de en yüksek performansına imza atıldı. Yabancılarda gol dağılımı şöyleydi: Sörloth 19, Nwakaeme 9, Sosa 5, Sturridge 4, Novak ve Ekuban 2, Pereira, Hosseini, Ndiaye, Da Costa , Avdijaj 1.

ŞAMPİYONLUK GELİRSE...

Makedonya ve Bakü’de kutlama

∂ Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Azerbaycan kanalı CBC Sport’a telefonla canlı bağlanarak soruları cevaplandırdı. Ağaoğlu "Şampiyon olursak ziyaret etmek istediğim iki şehir var. Makedonya’da Trabzonsporluların olduğu bir köy var; bir orası bir de Azerbaycan’da Bakü var. Bakü’ye üç-dört defa geldim. Çok sevdiğim bir şehir” dedi.

KUPADA YARI FİNALE DOĞRU

Dev maçın hakemi Uğurlu

∂ Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 3 Mart Salı günü saat 20.30’da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Medical Park Stadı’nda oynanacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. 4 Mart Çarşamba günü oynanacak Antalyaspor-Alanyaspor karşılaşmasında ise Alper Ulusoy görev alacak.