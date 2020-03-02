Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

F.Bahçe’de Kadıköy’de alınan G.Saray mağlubiyeti sonrası Ersun Yanal’ın takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Nihayet dün gece saatlerinde Hoca’yla yolların ayrıldığı resmî siteden ilan edildi. Fakat daha önce bir örneği görülmemiş bir ayrılık bu... Öyle ki hafta içinde Trabzonspor’la deplasmanda oynanacak kupa maçında Ersun Yanal son defa takımın başında olacak. Bu karar şaşkınlıkla karşılanırken, yönetim adına Semih Özsoy’un hocadan yeni gelecek teknik adamın yıpranmaması adına böyle bir istekte bulunduğu belirtildi. Sızan bilgilere gören Hoca’nın Alanya maçı sonrası istifasını verdiği fakat yönetimce kabul edilmediği öğrenildi. Sonrasında alınan kötü sonuçların ayrılığı kaçınılmaz hale getirdiği dillendirildi.

Avcı, Bulut, Kovac...

Yanal’ın gönderilmesiyle yeni teknik adam iddiaları havada uçuştu. Abdullah Avcı’yla irtibata geçildiği fakat hocanın kısa süreli bir sözleşmeyi düşünmediği vurgulanırken, bir diğer adayın Alanyaspor’u çalıştıran F.Bahçe’nin aynı zamanda eski futbolcusu Erol Bulut olduğu iddia edildi. Fakat Başkan Ali Koç’un gönlündeki isim Bayern Münih’ten ayrılan Nico Kovac. Yönetimin 15 gün önce Kovac’la bir görüşme gerçekleştirdiği haberleştirilmişti. Bu arada ara dönemde takımın Emre Belözoğlu’na emanet edileceği ve yardımcılıklarını da Tuncay Şanlı ile Orhan Ak’ın üstleneceği ifade edildi.

DÖRT HOCA GİTTİ

Değirmen gibi

∂ Ali Koç yönetimi hoca değişimleriyle dikkat çekiyor. Göreve geldiğinde Aykut Kocaman’la devam etmeme kararı alan Başkan takımın başına Cocu’yu getirmiş fakat Hollandalıya 10 hafta tahammül etmişti. Sonrasında Coeman’la 5 hafta çalışan Koç, taraftar isteğiyle teknik direktörlüğe Ersun Yanal’ı getirmişti. Yanal’ın ismi ilk dillendirildiğinde, “Siz benim vizyonumu anlamamışsınız” tepkisi veren Başkan, sonrasında hocayla el sıkışmıştı. Yanal takımın başında 43 lig haftası görev yaptı.

Kale yolgeçen hanı

Sezonun ilk 19 haftasında 21 gol yiyen Fenerbahçe, son beş maçta 10 kere topu ağlarından çıkarmak zorunda kaldı. Trabzon mağlubiyetiyle başlayan süreçte üç yenilgi, iki beraberlik alan sarı-lacivertliler, altı gol kaydetse de bu çaba galibiyet için yeterli olmadı. Eleştiriler ise kaleci Altay ile Jailson üzerinde odaklandı. Genç eldiven karşı karşıya pozisyonlardaki üstün başarısına rağmen yan toplardaki zaafıyla tepki çekerken Ersun Yanal’ın ancak Antalya karşılaşmasında orta sahaya çektiği sambacı ise stoperdeki kötü performansıyla hedef adam oldu. Kalesine gelen ilk şutların golle sonuçlanmasındaki yüksek istatistikte ferdî hataların etkisi göze çarparken, sarı-lacivertlilerin genel manada bir savunma zaafı olduğu son beş maçta âdeta ayyuka çıktı.

Gustavo ne yapsın?

Fenerbahçe’nin orta sahadaki beyni Luiz Gustavo sezon başından bu yana sürekli değişik partnerlerle oynamak zorunda kaldı. Kaptan Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci ve son olarak Jailson Brezilyalı yıldızla ikili oluşturdu.