Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Hedefini üç kupa olarak belirleyen Trabzonspor bu sezon ligde 4 puan aldığı Fenerbahçe’yi Türkiye Kupası yarı finalinde ağırladı. Ev sahibi ilk maçta avantaj sağlamak, son 5 maçta 2 puan alarak ligde rotası şaşan, hocası havlu atan, morali dibe vuran sarı-lacivertliler ise elindeki tek gerçekçi hedef için Kadıköy’e avantajlı çıkmak peşindeydi. Bordo-mavililer Pereira, Mikel, Hosseini, Yusuf Sarı’dan mahrumdu. Sarı-lacivertlilerde ise Rodrigues, Emre, Serdar, Dirar, Hasan Ali sakatlıkları sebebiyle kadroda yoktu. 4. dakikada Sosa’nın füzesini Altay jeneriklik bir hamleyle kornere çelerken heyecanın artmasını bekleyenler hayal kırıklığı yaşadı. Sakatlık sebebiyle Falette-Tolgay, Ndiaye-Guilherme değişikliklerinin gerçekleştiği ilk 45’te Fenerbahçe pas yaptı, Trabzon rölantide kaldı. Pozisyon da gol de olmadı.

> Fener geç uyandı

Ancak ikinci yarıda Karadeniz fırtınası esmeye başladı. 46’da Gustavo ile Jailson anlaşmazlığında araya giren Sörloth direkt kaleye yöneldi ve temiz bir vuruşla tabelayı değiştirdi: 1-0. 50’de Guilherme’nin sert şutunu Altay güçlükle kornere çeldi. 51’de Nwakame’nin gol sevinci ofsayt kararıyla yarıda kaldı. 66’da sağ kanattan Deniz’i sırtına alarak ceza sahasına dalan Ekuban’ın penaltı noktasına çevirdiği topa Novak çok rahat bir vuruş yaptı: 2-0. 76’daki Isla’nın sert şutunda Erce’yi geçen topu Da Costa çizgiden çıkardı. 81’de Ozan’ın yaklaşık 25 metreden yolladığı füzeyi Erce kornere çeldi. Ama baskıyı artıran sarı-lacivertliler 82’de Mehmet Ekici’nin sağdan ortasına arka direkte kafayı vuran Muriç’le 2-1’i bularak 21 Nisan'daki rövanş için umudunu artırdı.

AĞAOĞLU TEMKİNLİ

Skor avantaj değil

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Kupa maçlarında 2-1 avantaj olarak değerlendirilmez, dezavantaj da değil. Turu geçmek istiyoruz" derken, "Millî aradan sonra Alanya maçımızı cuma gününe koymuşlar. Bizim uzak ülkelerden dönecek oyuncularımız var. Yayıncı kuruluş böyle istemiş. Bu maçın günü kesinlikle değişmeli" dedi.