Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Sarı-kırmızılılarda eski aslanlar da şaşırtıyor. İşte o isimlerden birisi de Mariano... Ve o isim ne gariptir ki devre arasında gönderilecek oyuncuların arasında yer alıyordu. Menajeriyle görüşmeler yapılmıştı. Teknik direktör Fatih Terim’in devre arasında görüştüğü sambacı ‘“Kötü performansının ben de farkındayım. Ama size söz veriyorum. Eğer Galatasaray’da kalırsam bambaşka bir ikinci yarı çıkaracağım” demişti. O Mariano ilk yarıda skora tek bir katkı bile verememişti. Ligin ikinci yarısında ise bambaşka bir Mariano izlettirdi.

Adrese teslim!

Yeni transferlerden yüksek verim alan Aslan, Mariano ile de sağ kanada hareket kattı. On bir maçta skora katkı sağlayamayan Sambacı galibiyet serisine dönüşen son yedi maçta ise beş asistle ön plana çıktı. Adrese teslim ortalarıyla dikkat çeken ve ilk geldiği dönemi hatırlatan Brezilyalı, Terim’in vazgeçilmezleri arasına girdi. Aslında yükselişe geçen sadece o değildi. İlk yarının savruk ve sorumluluk almayan isimleri Belhanda ve Feghouli de topa girdi. Sarı-kırmızılılarda ikinci yarı eski aslanların geri dönüşüne sahne oldu.

Önce salon sonra saha

Cimbom, Demir Grup Sivasspor maçına hazırlanırken dünkü çalışma basına kapalı gerçekleştirildi. Florya Metin Oktay Tesislerinde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda oyuncular öne salonda çalıştı ardından sahada dar alan oyunları oynandı ve çift kale maç yapıldı.

ASLAN’DA UMUT

Saracchi için iyi haber

∂ Sarı-kırmızılılar, Marcelo Saracchi’yi bir buçuk seneliğine Leipzig’den kiralamıştı. Alman ekibi de sol beke M. City’den Angelino’yu almıştı. Angelino, Almanya’da mutlu olduğunu ve Leipzig’de kalmak istediğini söyledi. Cimbom’da Saracchi’nin bonservisini almak için umut oldu.

30 MİLYON LİRA GELECEK

Telekom’la sözleşme uzadı

∂ Galatasaray, Türk Telekom ile devam eden isim hakkı sözleşmesinin yürürlük süresinin 2020-2021 futbol sezonlarını kapsayacak şekilde uzatıldığını açıkladı. Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından sarı-kırmızılı kulübe 30 milyon lira ödeneceği belirtildi.

Lemina kararsızlığı

Galatasaray’da pazar günü oynanacak Sivasspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Malatya maçında sakatlanan ve iki haftadır formasından uzak olan Lemina takımla çalışmalara başladı. Gabonlu isim forma istiyor ama teknik direktör Fatih Terim zorlu fikstürü de düşünerek öğrencisi tam iyileşmeden sahaya sürmek istemiyor. Lemina hazır görülürse pazar günü orta sahanın savunma kısmı ondan sorulacak.