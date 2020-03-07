Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray sezon başı Southampton’dan ve devre arası da Monoca’dan kiraladığı Lemina-Onyekuru ikilisinden maksimim verimi alıyor. Sarı-kırmızılılar bir yandan şampiyonluk için varını yoğunu ortaya koyarken bir yandan da önümüzdeki sezonun planlaması içinde. İki yıldız oyuncusunu da seneye kadroda görmek isteyen teknik heyet ve yönetim ilk girişimi yapmaya hazırlanıyor. Lemina kiralanırken, İngiliz ekibi satın alma maddesi olarak 16 milyon avroluk bir bedel belirlemişti. Onyekuru’yu da Monaco, Everton’dan satın almak için 13,5 milyon avro ödeme yapmıştı.

> Değerleri katlanır

Sarı-kırmızılılar önümüzdeki günlerde hem Southampton hem de Monoca ile iki oyuncu için masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların teklifi, oyuncuları birer sene daha kiralayarak bu bedelin bonservis ücretinden düşülerek satın alma opsiyonu belirlemek yönünde olacak. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ne kalma ihtimalinin çok büyük olduğunu hatırlatacak olan sarı-kırmızılılar, kulüplere “Bu oyuncular bizde kalırsa değerleri daha da katlanır” diyecek. Galatasaray’da mutlu olan iki yıldız oyuncu da İstanbul’da kalmayı çok istiyor.

Aslan tam kadro

Galatasaray, ligin düğüm maçlarından gördüğü Sivasspor hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Sakalığı tamamen geçen Lemina ve kart cezası biten Belhanda’nın da takıma dönmesiyle beraber sarı-kırmızılılarda eksik oyuncu kalmadı.

TAPUSUNU İSTİYORLAR

Maicon sürprizi

∂ Geçtiğimiz yıl şubat ayında bir buçuk yıllığına 1,7 milyon avro karşılığında en-Nassr takımına kiralanan Maicon, bu sezonki performansıyla dikkat çekince, Suudi Arabistan ekibi bonservisini almak için harekete geçti. Yönetim Maicon’un bonservis bedelini 4 milyon avro olarak belirledi.