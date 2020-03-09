Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ING Basketbol Süper Ligi’nde haftanın sonucu merakla beklenen maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Sompo Japan’ı son anları büyük çekişmeye sahne olan maçta 74-73’lük skorla mağlup etti. Önceki hafta sahasında aldığı Galatasaray mağlubiyetinin ardından deplasmanda kazandığı Afyon maçı kural hatası nedeniyle tekrarlanacak olan sarı-lacivertli takım böylece galibiyet sayısını 16’ya yükseltti. Obradovic’in öğrencileri, boyalı alandan 6 saha içi isabeti bulduğu ilk çeyreği 25-10, ilk yarıyı da 46-29’luk önde kapattı.

Birkan atsa…

Üçüncü periyotta sert savunma karşısında dışarıdan 2/8 ile üçlük atan Fenerbahçe hücumda ritmini kaybetti. Son çeyrekte şahlanan Beşiktaş 22 saniye kala Birkan Batuk’tan gelen üçlükle 73-74 öne geçmeyi başardı. Son hücumu kullanan Fenerbahçe, Dixon’ın turnikesiyle tekrar öne geçerken, Beşiktaş son atıştan Birkan’la yararlanamadı ve mücadele 74-73 Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe’de de Colo 20, Beşiktaş’ta ise Burak Can Yıldızlı ve Djurusic 16’şar sayıyla oynadı. > Uğur Aktan