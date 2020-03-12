Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ligde üst üste aldığı kötü sonuçlarla zirve yarışından kopan Fenerbahçe 4. yıldız hayali bir sene daha ertelemek zorunda kaldı. Ancak Ersun Yanal’la ayrılığı getiren bu süreçte elini taşın altına koymakta bir an bile tereddüt etmeyen kaptan Emre Belözoğlu’nun havlu atmaya niyeti yok. Azmiyle arkadaşlarına örnek olan 39 yaşındaki efsane “Pes etmek bizim ruhumuzda yok. Elbette en değerlisi lig şampiyonluğu ama başka kupalar da var. Lig yarışından kopmamız işimizin bittiği anlamına gelmiyor. Türkiye Kupası’nı kazanmak bizim elimizde. Sonrasında da Süper Kupa. Özetle dört aylık bir periyotta iki kupa kaldırmamız mümkün. Ve bu camia adına büyük moral olacaktır” ifadelerini kullandı.

> Sahada kalacağız

Teknik direktör değişikliği konusunda yorum yapmak istemeyen Emre Belözoğlu “Biz tamamen kendi işimizi odaklanmış durumdayız. Gelişmeler hakkında hiçbir bilgimiz yok” derken “Bize düşen sahada elimizden gelenin en iyisini yapmak” ifadesinde bulundu. Bütün enerjilerini saha içinde kalmak için harcadıklarını vurgulayan kaptan “Sezon başından beri yaşadıklarımız kolay değil. Ancak her şeye rağmen yeşil alanda kalabilmek için gayret ediyoruz” diye konuştu. Konya’yı yenerek çıkışa geçmek istediklerini söyleyen Emre “Önemli eksiklerimiz var. Rakip de ateş hattından uzaklaşmak istiyor. Kolay olmayacak ama kazanmak için her şeyimizi sahaya koyacağız” dedi.

Falette sürprizi

∂ Konya maçına hazırlanan Fenerbahçe’ye Falette müjdesi geldi. Trabzon’la oynanan kupa maçında hastanelik olan Gineli dün takımla çalıştı. Antrenmanın tamamında yer alan Falette’in Konya maçında forma giyebileceği öğrenildi. En az üç hafta sahalardan uzak kalması beklenen oyuncunun erken dönüşü, Serdar’ın cezalı olduğu süreçte âdeta doping etkisi yaptı.

PSV’Yİ SEÇTİ

Schmidt’i kaptılar

∂ Fenerbahçe’nin teknik direktör adaylarından Roger Schmidt tercihini PSV’den yana kullandı. Van Bommel’le başladığı sezonda Ernest Faber’le devam eden Hollanda ekibi, Schmidt’le anlaşma sağlandığını açıkladı.

BULUT SENEYE...

Lucescu’ya kanca

∂ Başkan Ali Koç’un görüşmeye hazırlandığı Lucescu’ya talip çıktı. İsviçre’den Sion da Rumen hocanın kapısını çaldı. F.Bahçe’nin Luce’yle anlaşma olmazsa sezonu Zeki Göle’yle tamamlayıp sonrasında Erol Bulut’u getirmesi bekleniyor.

İLK YARIYI ARATTI

Neredesin sen?

∂ Sezonun ilk sekiz haftasında 14 puan alan F.Bahçe, bu periyodu üçüncü sırada tamamlamıştı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların rövanşlarında ise ancak 9 puan toplayabildi. Fenerbahçe ikinci yarının 8 haftalık puan tablosunda 10. oldu.