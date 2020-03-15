Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 26’ncı haftasında, Trabzonspor ile Başakşehir, şampiyonluk yarışında kritik bir maça çıkacak. Bordo-mavililer bugün sahasında aynı puana sahip olduğu Başakşehir’i ağırlayacak. Saat 16.00’da oynanacak olan karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus’un yardımcılıklarını ise Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle müsabaka seyircisiz oynanacak. Trabzonspor, Başakşehir’e karşı 5 sezondur kazanamıyor. Bu dönemde iki takımın oynadığı 9 karşılaşmada Başakşehir 5 galibiyet, 4 de beraberlik elde etti.

> Önemli eksikler var

Erteleme maçında Y. Malatyaspor’u yenerek gizli liderliğini gerçeğe dönüştüren ve 52 puanla Başakşehir’in önünde averajla liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, hem koltuğunu korumak hem de puan farkını açmayı arzuluyor. Avrupa’da fırtına gibi esen Başakşehir de liderliği yeniden ele geçirmek amacında. Trabzonspor’da sakat olan Ahmet Canbaz, Kâmil Ahmet ve Yusuf Sarı ile sarı kart cezalısı Guilherme, Başakşehir’de ise sakat Crivelli ile kırmızı kart cezalısı Epureanu bu kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.