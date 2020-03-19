Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Şampiyonlukla başladığı sezonun 26. haftasını zirvenin 13 puan gerisinde 7. sırada kapatan Fenerbahçe, puanları bol kepçeden dağıttı. İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da iyi başlayan sarı-lacivertliler Gaziantep ve Başakşehir karşılaşmalarında tulum çıkararak toplam 12 puanı hanesine yazdırdı ama devamını getiremedi. Fenerbahçe dokuz rakibiyle iki maç yaparken bunların yedisinde puan kaybetti. Trabzon ile Alanya’yla evinde berabere kalan sarı-lacivertliler, konuk olarak çıktığı karşılaşmaları ise kaybetti. Galatasaray ve Antalya deplasmanlarından puan alan Fenerbahçe, bu takımlara üçer puanı Kadıköy’de kaptırdı. Saracoğlu’nda kaybeden Ankaragücü ile Konyaspor da iç sahada rövanşları aldı.

> 11 takıma puan kaybetti

Fenerbahçe ile henüz bir kez karşılaşan yedi takımdan ikisi, Kayseri ile Sivas kazanan taraf olurken, Malatya ve Göztepe de evlerinde oynadıkları karşılaşmalarda birer puan kaptı. Henüz rövanşları yapılamayan Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Rize maçlarının kazananı ise Fenerbahçe olmuştu. Şu ana kadar 17 rakibinden 11’ine puan kaybeden Fenerbahçe, son 5 sırada yer alan takımlara karşı 7 maçta üç galibiyet, üç mağlubiyet, bir beraberlik aldı. Kadıköy’de sarı-lacivertlilere konuk olacak Kayseri ve Sivas sahadan galibiyetle ayrılmaları halinde sarı-lacivertlilere puan kaptırmayan takımlar olarak sezonu tamamlayacak.

Gustavo kriz çıkardı

Kaybedilen puanlardan sonra yaptığı sert açıklamalarla dikkat çeken Luiz Gustavo’nun kullandığı ifadeler takım içinde gerginliğe yol açtı. Oyuncular, kendilerini suçlayan sambacıya karşı tavır aldı. Gustavo’yla görüşen Volkan Demirel, “Eleştirileri basın önünde değil, kendi aramızda yapmalıyız” ikazı yaptı.

KAPTAN KORUMASI

Ö. Faruk’a yakın markaj

Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu’nun yakın markajında. Kaptan, her adımını takip ettiği genç yeteneğe tecrübelerini anlatıyor, uyarılarda bulunuyor. Emre’nin, Ömer Faruk’a sürekli yaptığı vurgu, çok çalışmak, hep çalışmak ve disiplinli olmak.

Covid-19 alarmı

∂ Dünyayı sarsan koronavirüse karşı Samandıra da alarm durumunda. Rutin çalışma temposunun devam ettiği tesisler her gün baştan aşağı dezenfekte ediliyor. Sağlık ekibi oyuncuların durumunu yakından takip ediyor. Covid-19 alarmı kapsamında stattaki kapalı alanlar da dezenfekte edildi. Müze turu da kapatıldı.

