Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Cimbom adına ligin ilk yarısı hiç de istenildiği gibi geçmemişti. Son iki sezonunun şampiyonu olan ve kaliteli isimlerin kadroya dahil edildiği Aslan’ın performansı eleştirilmişti. Hatta bazılarına göre sarı-kırmızılılar lige erken havlu atmıştı. Ancak Cimbom ilk yarının son maçından itibaren yakaladığı harika formuyla tekrardan şampiyonluk adayları arasına girdi. Yakalanan sekiz maçlık galibiyet serisi Sivas beraberliği ile bozulurken, seyircisiz Beşiktaş derbisinde bırakılan iki puanla kayıp sürdü. G.Saray son iki maçında sahadan beraberlik ile ayrılıp şampiyonluk yolunda dört puan kaybı olmasına rağmen, zirvedeki Trabzon ve Başakşehir’in sadece üç puan arkasında.

> Sadece beş gol yedi

Sarı-kırmızılıların sekiz maçlık galibiyet serisi 2-2’lik Sivas maçıyla son bulmasına rağmen kaybetmezlik serisi 10 maça çıktı. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, yenilmezlik serisiyle Avrupa’nın büyük liglerinde devlerin hemen arkasında yer aldı. Fransa ligini domine eden ve şampiyonluğa koşan Paris Saint Germain, tam onbeş maçtır yenilmiyor ve bu alanda zirvede. Onu onbir maçla Almanya’da Bundesliga lideri Bayern Münih izliyor. İki kulübün hemen arkasından ise on maçla Galatasaray geliyor. Cimbom, on maçlık kaybetmeme serisinde rakip ağları 26 defa sarsarken kalesinde sadece ise sadece beş gol gördü.

İDMAN İPTAL

Program üç defa değişti

∂ Galatasaray’da Fatih Terim, Beşiktaş derbisi sonrası takıma iki gün izin vermişti. Oyuncular dün 11.00’de idman yapacaklardı. Ancak ligin ertelenmesi beklentisinde içinde olan Galatasaray’da antrenmanın saati akşam saat 17.00’a alındı. Son karar ise antrenmanın iptal olduğu şeklindeydi.

ASLANLAR DİKKAT!

Koronavirüs ikazı geldi

∂ Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili olarak birçok mecrada bilgilendirme uyarıları yapılıyor. Bu uyarılara Galatasaray Kulübü de dahil oldu. Kulübün resmî twitter hesabının (9 milyon takipçisi var) başlık bölümünü değiştirerek “14 gün kuralına uy!” yazarak takipçilerini kurallara uymaları konusunda ikaz etti.

Ömer’in aklı sahada

Beşiktaş derbisinde parmağında kırık olan ve operasyon geçiren Ömer Bayram bir an önce sahalara dönmek istiyor. Takım arkadaşlarının geçmiş olsun mesajlarıyla destek verdiği Bayram “Umarım en kısa sürede takımdaki yerimi alabilirim” diyor. Teknik ekip ise “Önce sağlık” diyerek Ömer’i ikaz ediyor.