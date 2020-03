Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta liglerin ertelenmesinden sonra gözler takımdan gönderilecek oyunculara çevrildi. Şampiyonluk şansının iyice azalmasından sonra teknik direktör Sergen Yalçın’dan rapor isteyen siyah-beyazlı yönetim, şu an için olumsuz geri dönüş aldı. Sebebi ise tecrübeli çalıştırıcının sezonun geri kalanında kadronun tamamından maksimum verim almak istemesi. Raporu sunması hâlinde futbolcuların konsantrasyonlarının düşeceğini belirten 47 yaşındaki çalıştırıcı “Ligi en iyi yerde bitirebilmek ve sıralamada yükselebileceğimiz kadar yükselmek istiyoruz. Gönderileceğini bilen oyuncudan faydalanamam. Kadromuz da çok geniş değil. Her oyuncuya ihtiyacım var. Raporu performanslara göre sezon sonunda vermeyi tercih ediyorum” şeklinde görüş belirtti.

> Karar vermedi

Siyah-beyazlı yöneticiler de Sergen Yalçın’ın bu düşüncesini anlayışla karşılayarak sezon sonunu bekleme kararı aldı. Ayrıca Sergen Hoca’nın oyuncularıyla yaptığı konuşmada “Kimse için karar vermedim. Takımdaki geleceğinizi göstereceğiniz performansla kendiniz belirleyeceksiniz” dediği öğrenildi. Bu isimlerin başında ise Gökhan Gönül ve Caner Erkin geliyor. Yönetimin Sergen Hoca göreve gelmeden önce sözleşme uzatma konusunda el sıkıştığı iki oyuncunun durumu yeniden belirsizlik kazandı. Gökhan ve Caner’in takımdaki geleceği de Yalçın’ın vereceği rapora göre belli olacak. Öte yandan transfer olduklarından bu yana takıma katkıları çok az olan Roco ve Diaby’nin şu anda gönderilmeye en yakın isimler olduğu öğrenildi.

MARRONE SALGIN DİNLEMİYOR

Evde de durmak yok!

∂ Sergen Yalçın’ın takımın başına geçmesinden sonra göreve getirilen ve takıma yaptırdığı sıkı çalışmalar ile bilinen Stefano Marrone, koronavirüs tehdidini dinlemiyor. İtalyan kondisyoner, futbolculara evde de yapılabilecekleri çalışmalar içeren özel bir program verdi. Siyah-beyazlı oyuncuların ayrıca bu dönemde kilolarını korumak için takımın diyetisyeni Müge Özyurt Şafak’ın hazırladığı programa göre beslendikleri öğrenildi.

İzole Kral

Beşiktaş’ın kaptanı Burak Yılmaz, koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan sıkıntının aşılması için insanların evinde kalmasına yönelik ‘evdekal’ kampanyasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile destek verdi. Yıldız oyuncu, sosyal izolasyon günlerinde eşi ve kızları ile evinden bir kareyi hesabından paylaştı.

ATIBA PAYLAŞIMI

Yüzde 100 Beşiktaşlı!

∂ Beşiktaş Kulübü, son günlerde sıkça kullanılan fotoğrafla ırk tarama testi uygulamasıyla ilgili Atiba Hutchinson paylaşımı yaptı. Test sonucu genelde dört ülke çıkarken, yapılan paylaşımda Atiba için sadece Beşiktaş gözüktü ve “Yüzde 100 Beşiktaşlı” ifadesi yer aldı.

TREZEGUET CEVABI

Kasap et derdinde!

∂ West Ham forması giyen Trezeguet son günlerde Beşiktaş ile anılıyordu. İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, bir taraftarın sorusuna cevap verdi. Siyah-beyazlı yönetici, koronavirüs salgını ile yaptığı paylaşımın altına Trezeguet sorusu gelince “Kasap et derdinde, koyun can derdinde” cevabını verdi.