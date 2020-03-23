Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan - Bütün dünyayı etkisi altına alan ve dünya sporunu âdeta felç eden koronavirüs salgınının etkisinden nasibini alan ülkemizde spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya dek askıya alınırken, futbolseverler Süper Lig’in geleceğine ilişkin çıkacak kararı beklemeye geçti. Kulüpler Birliğinin, Türkiye Futbol Federasyonu ile sürekli temas hâlinde olduğu ve ligin akıbetinin önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacağı ifade ediliyor. Süper Lig’in başlangıç tarihi henüz netlik kazanmazken son olarak Juventus’un yıldızı Paolo Dybala’nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla sarsılan Serie A’da daha önce yapılan açıklamada ligin 13 Mayıs’ta kaldığı yerden devam edeceği ifade edilmişti.



> La Liga panikte

Real Madrid’in 78 yaşındaki eski başkanı Lorenzo Sanz’ın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle sarsılan İspanyol futbolunun da mayıs ayında sahalara dönmesi bekleniyor. La Liga Başkanı Javier Tebas önümüzdeki sezonki uluslararası turnuvalara ayak uydurabilmek için ligin mayıs ayında kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini belirtirken “Temel amacımız ligi haziran ayının sonunda bitirmiş olmak. Tekrar oynamaya başladığımızda oyuncuların sağlığı tıbben garanti altına alınmış olacak. Eğer oynamanın güvenli yolunu bulamazsak oynamayacağız” dedi.



> Bölgesel turnuva mı?

Bundesliga’nın geleceği de belirsizliğini korumaya devam ediyor. 2 Nisan’a kadar ertelenen ancak planlanan tarihte başlaması pek mümkün görünmeyen Bundesliga’da sezonun geri kalanına ilişkin farklı alternatifler de gündem geldi. Takımların seyahatlerini azaltmak için sezonun geri kalanını bölgesel bir turnuva gibi oynatma fikrini masaya yatıran yetkililerin bu planı kulüplerin değerlendirmesine sunacağı öğrenildi. Bazı eyaletlerin spor müsabakalarını yasaklamasının ardından bu duruma getirilecek çözüm de merakla bekleniyor.



> Serie A’da kritik gün

Serie A hakkındaki nihai kararın İtalya Futbol Federasyonunun kulüplerle bugün yapacağı toplantının ardından verilmesi beklenirken, masada dört alternatifin olduğu bildirildi. Ligin kaldığı yerden devam etme ihtimalini değerlendiren federasyon yetkililerinin İtalya’daki mevcut durum sebebiyle ligi sonlandırıp, lider Juventus’u şampiyon ilan etmesi ihtimallerden biri olarak göze çarpıyor. İtalyan futbolunun gündemindeki diğer iki alternatif ise ilk dört sırada yer alan takımların THY Euroleague’in Final Four’una benzer bir formatla kendi aralarında yarışması ve ilk sekiz takımın katılacağı play-off organizasyonu.



> Premier Lig’in planı

Bitime dokuz hafta kala Liverpool’un en yakın takipçisine 25 puan farkla önde götürdüğü Premier Lig de geleceği belirsizliğini koruyan ligler arasında yer alıyor. 30 Mayıs’a kadar ertelenen Premier Lig’de sezonun geri kalanının 1 Haziran’da devam etmesi beklenirken, kalan dokuz maçın altı haftada tamamlanması amaçlanacak. 2020-2021 sezonunu ise 8 Ağustos tarihinde başlatmak isteyen yetkililerin, bu karar ile oluşabilecek maddi kayıpların önüne geçmeye çalışacağı ifade edildi.



‘EVDE KAL’ ÇAĞRISI

Ronaldo’dan temizlik dersi

∂ Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda çocuklarına hijyenin önemini ve koronavirüsten korunmanın yollarını anlatırken, herkese de ‘Evde kal’ çağrısında bulundu. Ronaldo’nun videosu büyük beğeni aldı.



ÇİN’DE OYNUYOR

Fellaini virüse yakalandı

∂ Çin’de Shandong Luneng forması giyen 32 yaşındaki Marouane Fellaini’nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Otuz iki yaşındaki Fellaini, 20 Mart’ta Çin’e dönmüş ve karantinaya alınmıştı. Belçikalı yıldız, Çin Süper Ligi’nde virüse yakalanan ilk futbolcu oldu.



BEŞİKTAŞ’A ŞOK

Gotcher ülkesine döndü

∂ Beşiktaş Sompo Sigorta forması giyen ABD’li basketbolcu Toddrick Gotcher, koronavirüs salgını sebebiyle ülkeden ayrıldı. Oyuncunun menajeri Obrad Fimic, “Gotcher Türkiye’den ayrıldı. Toddrick’in üç aylık da alacağı vardı” ifadelerini kullandı.



ONLARA DA BULAŞTI

Maldini ailesine korona şoku

∂ Milan’ın efsane oyuncularından ve şu anda teknik ekipte yer alan Paolo Maldini ile genç takımda oynayan oğlu Daniel Maldini’de Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Büyük baba Cesera ile birlikte Maldini ailesi üç kuşaktır Milan forması giyiyor.



BİR ÇAĞRI DA ONDAN

Kenan’dan mesaj var

∂ Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen millî oyuncu Kenan Karaman, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı başlatılan “Evde kal Türkiye” çağrısına destek verdi. 26 yaşındaki oyuncu “Hep beraber bu zorluğu atlatacağız” dedi.



BUYUR BURADAN YAK!

Napoli idmana çıkıyor

∂ Koronavirüsün en yaygın olduğu ülkelerden biri olan İtalya’da Napoli’nin 25 Mart’ta idmanlara başlayacaklarını duyurması büyük tepki çekti. İtalya Futbolcular Sendikası bu kararı “tehlikeli” bir girişim olarak nitelendirirken kararı gözden geçirmelerini istedi.



Juventus’ta toplam üç vaka

Serie A devi Juventus’ta Daniele Rugani ve Matuidi’nin ardından Dybala’nın test sonucunun pozitif çıkmasından sonra bütün takım testten geçirildi. Tuttosport, dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’nun da oynadığı Torino ekibinde üç kişi dışındaki isimlerin test sonuçlarının negatif çıktığını yazdı.



MADDİ ZARAR KAÇINILMAZ

Bekleyen 6 tehlike

Dünyada futbol II. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk defa durdu. Başta UEFA, ülke federasyonları, kulüpler çare arıyor. Futbolu büyük bir maddi krizin beklediği bir gerçek. İşte Marca’ya göre Avrupa futbolunu bekleyen sekiz tehlike:

Kısa vadede kulüpleri bekleyen en büyük kriz, liglerin nasıl ve ne zaman tamamlanacağı.

Premier Lig, La Liga gibi yayın gelirinden büyük paralar kazanan ligler futbol durursa büyük zarar edecek.

Sadece Barcelona, oyunculara yıllık 570 milyon avro ödüyor. Kulüplerin indirim talebi kaçınılmaz.

UEFA’nın alacağı kararla, liglerin uzadığı süre boyunca oyuncu sözleşmelerinin geçerli olması bekleniyor.

Son yılların en sessiz transfer dönemi yaşanacak gibi görünüyor. Kulüpler ‘bomba’ transfer yapamayacak.

Transfer dönemi bu yaz kısa olacak, normalde 31 Ağustos’ta biten dönem için kulüpler acele etmek zorunda.