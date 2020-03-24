Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, nasıl şekilleneceği merak edilen liglerin durumuyla ilgili net bir tavır ortaya koydu. Siyah-beyazlıların patronu, koronavirüs krizi sebebiyle sürecin uzaması durumunda sezonun iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Sağlığın her şeyden daha önemli olduğunu belirten Çebi, “Ülkedeki bu kriz netleşmeden, çözülmeden sportif anlamda ne yapacağımızı söylememiz doğru değil. Ancak Kulüpler Birliği toplantısında bir hedef koymanın gerektiğini düşündüler, ‘17-18 Nisan’da hazır oluruz’ fikri oluştu. Beklentimiz bir an önce ülkede bu krizin bitmesi ve futbol oynayabilir hâle gelmesi. Bu süreç çok çabuk halledilebilirse benim temennim nisan sonunu beklemek yönünde. Mayıs ayında başlarsınız, haziranın ortasında ligi bitirebilirsiniz” dedi.

> Play-off’a da karşı

Her türlü duruma hazır olduklarını ifade eden Başkan Çebi “Şahsi fikrim süreç uzarsa liglerin bu sene oynanmamış kabul edilmesi. Durumu önümüzdeki sezona taşıyarak iki sezonu birleştiremezsiniz. Kulüpler Birliği toplantısında play-off, play-out gündeme geldi ancak buna karşıyım. Play-off ve play-out oynanabiliyorsa ligde kalan maçlar da oynanabilir. Liglerin mevcut hâliyle tescil edilmesi de diğer takımlara haksızlık olacaktır” diye konuştu. Avrupa kupalarına katılacak takımların belirlenmesi gerektiğini de vurgulayan Çebi, “UEFA ve FIFA’nın karar vermesi gerekecek. Eğer ligi oynanmamış kabul edeceksek, son beş yıllık kulüplerin başarı durumuna bakılmalı. Avrupa kupalarında elde edilecek gelir de Süper Lig takımlarına eşit olarak dağıtılabilir” sözlerini kullandı.

FUTBOLCULARA AÇIK MESAJ

İstemeyen gider!

Sezon sonunda kiralık oyunculardan istedikleri ve istemediklerinin olacağını belirten Ahmet Nur Çebi “Buna Hoca’mız karar verecek. Biz de buna göre hareket edeceğiz. Mevcut kontratların çok altında teklifler yapacağız. Kabul eden bizimle olacak, etmeyen olmayacak” dedi.

ÖZE DÖNÜŞ DÖNEMİ

Yeni Sergenler gelecek

Abdullah Avcı’nın görevine son verildiğinde Beşiktaş’ın geleceği için çok düşündüğünü söyleyen Başkan Çebi “Kulüpler kendi öz kaynaklarını iyi kullanmalıdır. Sergen Yalçın ile beraber öze dönmeyi düşündüm. Beşiktaş’ın içinden yeni Sergenler de gelecek” sözlerini kullandı.

KULÜPLER ÇOK ZORDA

Paket yenilensin

Başkan Ahmet Nur Çebi, “Hükümetin bankalar vasıtasıyla yapılandırdığı kredilerde sıkıntı yaşanacaktır. Özellikle Trabzonspor ile Galatasaray’ın ve bazı kulüplerin zor durumda olduğunu biliyoruz. Yapılandırma paketinin tekrar dizayn edilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

TERİM-ALBAYRAK

İkisi de bunu atlatır

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak için konuşan Başkan Çebi, “İkisi de güçlü bir insandır, atlatacaklardır. Virüsün çaresi yok ama tedavileri var. Hepsinin sağlıklarına kavuşmasını bekliyoruz” dedi.

Beşiktaş’ta panik

Beşiktaş yönetimi, derbide karşılaştıkları Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim’in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından acil olarak test için hastaneye başvuruda bulundu. Bütün futbolcuların ve o gün statta olan kulüp görevlilerinin teste gireceği belirtildi.

Elinde eldiven vardı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Sağlığım gayet iyi. Evde kendimizi karantinaya aldık. Galatasaray maçında kimseyle sarılıp öpüşmedik. Fatih Hoca ile el sıkıştım ama kendisinde eldiven vardı” açıklaması yaptı.