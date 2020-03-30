Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı saran koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden birisi İtalya oldu. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bine yaklaştı. İtalya Futbol Federasyonu önce bazı maçları iptal edip bazılarını seyircisiz oynatırken, salgının artması sonrasında ligleri iptal etmek zorunda kaldı. İtalya Serie A takımlarından Inter’de forma giyen yıldız savunma oyuncusu Diego Godin, ESPN’e yaptığı açıklamada, İtalya Futbol Federasyonu’nun (FIGC) bu tutumuna ateş püskürdü!



> Rugani’den bulaştı

Federasyonu gerekli tedbirleri almamakla suçlayan Diego Godin, “9 Mart’a kadar, İtalya koronavirüs sebebiyle tamamen çökene kadar maçlara çıkmaya devam ettik. Son ana kadar virüse maruz bırakıldık” dedi. Inter ile Juventus arasında seyircisiz oynanan maçın virüsün futbolcular arasında yayılmasına sebep olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Uruguaylı oyuncu “Muhtemelen Rugani yüzünden birçok futbolcuya da virüs bulaşmıştır” ifadelerini kullandı.



MARCA’NIN İDDİASI

Valencia’da 25 pozitif vaka

∂ La Liga ekibi Valencia’da daha önce Eliaquim Mangala, Ezequiel Garay ve Jose Gaya’nın koronavirüs testi pozitif çıkarken, bu defa daha vahim bir iddia ortaya atıldı. İspanyol Marca gazetesi Valencia’da tam 10 futbolcuda ve 15 personelde koronavirüs çıktığını ileri sürdü.



RÜŞTÜ REÇBER’E

Barça’dan geçmiş olsun

Eski millî futbolcu Rüştü Reçber’in COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasından sonra Türkiye’de birçok kulübün yanı sıra Barcelona’dan da ‘geçmiş olsun’ mesajı geldi. Katalan ekibi eski oyuncusuna “Seni çok seviyoruz, Barcelona olarak yanındayız” diye seslendi.