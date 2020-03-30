Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulübe sıcak para akışı sağlanması için alternatif projeler geliştiriliyor. Bunlardan biri de futbolcuların konsol oyunlarında kendi aralarında lig oluşturması ve taraftarlarla da maç yapması. Beşiktaş’ın YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak maçlar sayesinde siteye yapılacak tıklanmalar kulübe önemli gelir sağlayacak. Maçların yayınlanması sırasında gösterilecek reklamlara da firmaların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.