Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş’ın altyapısından yetişen ve yıllarca siyah-beyazlı camiada genç isimleri A Takım’a kazandıran Ozan Köprülü, yardımcılığını yaptığı Sergen Yalçın hakkında bilinmeyenleri anlattı. “Elinde büyüdüm” dediği Sergen Yalçın’ın takıma kısa sürede büyük değişim yaşattığını belirten Köprülü “Salgın en çok Beşiktaş’ı etkiledi. Takım olarak çok iyi bir hava yakalamıştık. Lig devam etseydi çok daha iyi Beşiktaş izliyor olacaktık çünkü takım giderek arzuladığımız seviyeye yaklaşmıştı” diye konuştu. Sergen Yalçın’la birlikte göreve gelmeleriyle beraber adaptasyonlarının çok kısa sürede gerçekleştiğini söyleyen Ozan Köprülü “Sanki evimizden hiç ayrılmamışız gibi hissettik. Birbirleriyle çok iyi anlaşan bir teknik kadromuz var. Uyumumuz ve takımdaki atmosfer gerçekten bir aile gibi. Virüs çıkana kadar her şey çok güzel gidiyordu. Şimdi mecburen evde kalmak zorundayız” dedi.



> Disiplini yüksek

Sergen Yalçın’a futbolcuların çok büyük saygı duyduğunu ifade eden Ozan Köprülü “Onu tanımayan yabancı futbolcular Vodafone Park’ta binlerce taraftarın geldiği imza töreninden çok etkilendi. Oyuncular onu çok seviyor çünkü Sergen Yalçın’ın bana göre en büyük avantajı, futbolcudan ne istediğini çok net bir şekilde anlatması. Bunu da hangi futbolcuya yapacağını çok iyi biliyor. Sergen Yalçın için bir oyuncudan verim almak çok kolay. Bana göre kendisi kısa süre içinde Türkiye’nin iyi teknik direktörü olacak” şeklinde görüş belirtti. Sergen Hoca’nın sadece futbolcularla değil personel ve malzemecilerle bile çok iyi bir diyaloğa sahip olduğunu belirten Köprülü “Kendisi çok rahat bir insan ama iş disiplini çok yüksek. İstediğini alana kadar yüzü gülmüyor” diye konuştu.



> O bir taktik dâhisi

Sergen Yalçın’ın taktik bilgisinin de çok yüksek seviyede olduğunu belirten Ozan Köprülü “Kendisini muazzam geliştirdi. Taktik bilgisini çok üst seviyede olduğunu söylemeliyim. Zaten moral olarak çökmüş bir takımı kısa sürede hangi seviyeye getirdiği ortada. Defansı hep önde kurmak istiyor. Oyuncularına en çok söylediği şey ‘atak’. Top kaptırılınca herkesin nasıl pozisyon alması gerektiğini çok iyi anlatıyor. Kısacası Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı Beşiktaş gibi oynatmaya çalışıyor” sözlerini kullandı.



Yakından takip

Yeni tip koronavirüs pandemisi sebebiyle günlerini evinde geçirdiklerini ama çalışmalara devam ettiklerini ifade eden genç teknik adam “Futbolcularla sürekli iletişim hâlindeyiz. Kendilerine verdiğimiz programları yakından takip ediyoruz” dedi.



Para konuşmayız

Son zamanlarda futbolcuların senelik ücretleri konusunda kulüpte yaşanan gerilim hakkında da görüşlerini dile getiren Ozan Köprülü “Sergen Yalçın göreve gelirken para konuşmadan, evraklara bakmadan imzayı attı. Biz para konuşmayız. Yönetim ve futbolcuların kararlarına da saygılıyız” dedi.



DERBİ ATMOSFERİ KÖTÜYDÜ

Öcü görmüş gibiydik

Galatasaray maçındaki atmosferin kendilerini çok etkilediğini belirten Kartal’ın yardımcı hocası “Seyirci yoktu, uzun süre yağmur sesinden başka bir şey duymadık. Kimse kimsenin elini sıkmadı. Herkes birbirine öcü gibi bakıyordu. Seyirci olsaydı çok daha iyi bir Beşiktaş olurdu sahada” dedi.