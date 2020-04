Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’ın sezon başı büyük uğraşları sonrası Southampton’dan kiraladığı Mario Lemina, kulübün Youtube sitesine verdiği röportajda bugüne kadar birlikte oynadığı oyunculardan kurulu en iyi on biri belirledi. 26 yaşındaki yıldız oyuncu en azından bir sene daha sarı-kırmızılılarda kalmak istediğini belirtti. Aslan da yeni bir sözleşme ile Southampton’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Gabonlu oyuncu İstanbul’u, Galatasaray taraftarını ve özellikle Fatih Terim ile çalışmayı ne kadar çok sevdiğini ise her fırsatta dile getiriyor. Lemina, birlikte oynadığı en iyi on biri belirlerken, teknik direktörlüğe “İmparator” diye hitap ettiği Fatih Terim’in adını yazdı.

> G.Saray’dan tek isim

Forvete şu anda birlikte oynadığı Falcao’yu koyan Lemina’nın diğer oyuncuları ve açıklamaları şöyle: Buffon: Futbol efsanesi ve dünya şampiyonu. Dani Alves: Teknik kapasitesi çok yüksek ve dünyada en fazla kupa kazanan oyuncu. Chiellini: İtalyan futbolunun efsanesi. Van Dijk: Atletik bir canavar. Benjamin Mendy: Sol tarafta dozer gibi. Pjanic: Bosnalı maestro. Pogba: Doğuştan güçlü bir oyuncu. Giannelli Imbula: Mükemmel kalite. Dybala: Her an oyunu değiştirebilir. Payet: Müthiş bir tekniğe sahip. Falcao: Son metrelerde kaybetmeyen golcü. Teknik direktör Fatih Terim: Bugüne kadar kendimi en çok geliştirdiğim isim...

10 MİLYON AVROLUK TEKLİF

Arapların Falcao aşkı

∂ Geçtiğimiz sezon Galatasaray’dan ayrılan Gomis’i 6 milyon avroya renklerine katan El Hilal, bu defa da Falcao’ya kanca attı. Saudi Sport, El Hilal’in bu sezon 21 maçta 14 gol atan ‘El Tigre’ için sarı-kırmızılılara 10 milyon avro teklif etmeyi düşündüğünü yazdı.